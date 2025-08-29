Investigan a cuatro personas por provocar un incendio forestal en Abiego (Huesca) por imprudencia grave

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha iniciado una investigación a cuatro personas como supuestas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en un espacio abierto natural del término municipal oscense de Abiego.

El incendio se declaró el pasado 5 de agosto, sobre las 17.35 horas, y abarcó tanto explotación agrícola como espacio abierto natural del término de Abiego, afectando a 27 hectáreas de encinar y cereal. Quedó extinguido hacia las 02.30 horas del 7 de agosto, ha informado la Benemérita.

En los días siguientes a los hechos ocurridos, agentes del Pacprona en colaboración con Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, realizaron investigaciones sobre sus posibles causas.

Tras las averiguaciones llevadas a cabo, la inspección ocular del lugar de los hechos acaecidos, el análisis de los indicios y vestigios encontrados, añadido a las condiciones climatológicas del día de ocurrencia, pudieron determinar que el punto de ignición fue una nave donde se estaban realizando obras de rehabilitación, originándose el incendio debido al uso negligente de una radial, al no adoptar las medidas preventivas adecuadas, todo ello coincidiendo que en las fechas del suceso, el Gobierno de Aragón había declarado el nivel de alerta roja de incendios en dicha zona y estaban prohibidas las actividades susceptibles de provocar combustión, como la soldadura, el uso de maquinaria que generase chispas o los cortes metálicos al aire libre.

Los cuatro presuntos responsables, cuatro hombres de entre 31 y 51 años, tres de ellos vecinos de Lérida y otro de la Comarca oscense del Cinca Medio, están a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Huesca, donde deben presentarse cuando la autoridad judicial les requiera.