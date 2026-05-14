El IPC baja al 3,3% en Aragón en abril y la inflación se desacelera

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ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,3% en Aragón en abril en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de abril es el más bajo registrado en Aragón desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Aragón aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,1% más que en abril de 2025 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más (+0,6 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,2% más (-0,1 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,1% más (-1,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un -0,2% (-2,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).