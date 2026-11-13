El IPC sube al 4,5% en Aragón en el mes de octubre

Archivo - Los precios encadenan cuatro meses de subida en Aragón. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 4,5% en Aragón en octubre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena cuatro meses de subidas en Aragón. En términos mensuales, la inflación en Aragón ha aumentado un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 9,7% más que en octubre de 2025 (-0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 9,6% más (+0,3 puntos); información y comunicaciones, un 4,2% más (+0,8 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 3,4% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); enseñanza, un 1,8% (+0,5 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2% (-0,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,3% (-1 puntos)

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y ha mantenido su tasa interanual, hasta el 4,9%, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%. El INE ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes.

Por su parte, el grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8%, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3%, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6%, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1%, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.