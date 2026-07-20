Ira Torres Vela, ganadora de la beca de artes plásticas y visuales 'Casa Velázquez' que organiza la DPZ

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido su beca de artes plásticas y visuales "Casa de Velázquez" a Ira Torres, por su proyecto artístico 'Neonarcissism. Myths and Mainstrem'. El galardón, dotado con 25.000 euros, permitirá al artista realizar una residencia de un curso en la prestigiosa institución cultural Casa de Velázquez- Academia de Francia en Madrid.

La Diputación de Zaragoza apuesta por la cultura y los artistas de la provincia, reflejándose en convocatorias como esta, que se ha convertido en una de las becas mejor valoradas y más demandadas por el propio sector del arte. Se trata de una beca con gran prestigio y relevancia, que da la oportunidad de estar en una institución como la Casa de Velázquez y establecer relaciones con otros artistas, algo muy importante a la hora de crear.

PROYECTO GANADOR

Ira Torres presenta 'Neonarcissism. Myths and Mainstream', un proyecto basado en los ensayos 'La era del vacío' del filósofo francés Gilles Lipovetsky. A través del alabastro --material emblemático de Aragón--, el bronce, el espejo y la luz, la artista establece un diálogo visual entre los mitos clásicos y la cultura mainstream contemporánea.

El proyecto explora las nuevas formas de autopercepción, de relación con el entorno y de entender la sociedad en un contexto de hiperconexión global con un caudal incesante de información. Un escenario donde la identidad se construye y reformula constantemente a través de un flujo sobresaturado de imágenes, estímulos y referentes culturales.

Mediante escultura, pintura, luz y reflejo, combina técnicas tradicionales (óleo, talla...) y lenguajes contemporáneos (aerógrafo, referencias al hyperpop, vaporwave..) para reflexionar sobre la tensión entre el yo físico y el avatar digital. La obra traza un círculo temporal entre pasado y presente, revelando cómo los grandes relatos y arquetipos reaparecen bajo nuevas formas en la cultura actual.

SOBRE IRA TORRES

Ira Torres (Zaragoza, 1991) estudió Bellas Artes en Zaragoza, Salamanca y la Universidad Complutense en Madrid. Tras graduarse en la Universidad de Salamanca, cursó el Máster en Arte, Mercado y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid. En 2025 recibió el Segundo Premio de Pintura de la Fundación Ibercaja. En 2023 fue distinguida como Artista Joven del Año por la AACA (Asociación Aragonesa de Críticos de Arte) y obtuvo la beca de producción de Bodega ENATE.

En 2022 ganó el Primer Premio de la Convocatoria para Artistas de la Universidad San Jorge (USJ) y, en 2020, el Primer Premio Arte Aparte (Jarana), en La Carolina (Jaén). Ha participado en ferias nacionales, como Estampa y Feria Marte, e internacionales, como Manchester Contemporary, y ha expuesto su obra con galerías como Renace (Baeza) y Galería Mayoral (Barcelona), entre otras.

Asimismo, ha expuesto en museos como el Museo Pablo Gargallo (Zaragoza), en instituciones como la Fundación CAI (Zaragoza) y en salas de exposiciones como la del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén). Cabe destacar en el cuerpo de su obra las diferentes técnicas a través de las que desarrolla su mundo, así como su propuesta 'Feat. Poject' en la que ya ha colaborado con varios artistas de diferentes partes del mundo. Actualmente desarrollará este proyecto gracias a la beca de residencia artística de la Casa de Velázquez (2026-2027).

CASA DE VELÁZQUEZ

Casa de Velázquez es una institución francesa con sede en Madrid y esta beca permitirá al artista disfrutar de un estudio propio en ella y poder convivir con otros creadores que residen en allí, tanto españoles, como franceses.

Desde finales de los 80, la Diputación de Zaragoza y la sección artística de la Casa de Velázquez, ahora denominada Acadèmie de France à Madrid, han tenido una estrecha relación. La institución provincial, a través del servicio de Cultura, convoca una plaza anual para disfrutar en la residencia de artistas de la institución francesa.

El primer artista becado fue Pepe Cerdá en 1989, y desde entonces han recibido esta beca otros creadores como Antón Jodrá, Roberto Coromina o Gema Rupérez. En las últimas ediciones los ganadores han sido Alejandro Ramírez, Alejandro Azón, Carla Nicolás, Laía Argüelles, Leticia Martínez, Pablo Pérez, Alba Lorente, María Roja y Alberto Gil Cásedas.