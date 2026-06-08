Isaac Claver presenta casi 700 avales para liderar el PP de la provincia de Huesca

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha presentado su candidatura para presidir el PP en la provincia de Huesca. - PARTIDO POPULAR

HUESCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, alcalde de Monzón y, hasta hace unos días, secretario general del Partido Popular de Huesca, Isaac Claver, ha presentado esta tarde los avales que formalizan su candidatura para liderar el PP altoaragonés en el próximo Congreso Provincial, que se celebrará el domingo 28 de junio. Claver ha entregado su candidatura con un amplio respaldo de los afiliados, casi 700 avales, cifra que supera ampliamente los dos tercios de la militancia.

Un apoyo que ha agradecido "con enorme gratitud, responsabilidad e ilusión". "Cada aval no es solo una firma, es confianza, compromiso y ganas de seguir construyendo juntos un Partido Popular más fuerte, más cercano y más presente en cada rincón de nuestra provincia", ha señalado.

El candidato ha estado arropado por el presidente provincial saliente y secretario primero de la Mesa de las Cortes de Aragón, Gerardo Oliván; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; los alcaldes de Boltaña, Jaca y Fraga, José Mari Jiménez, Carlos Serrano e Ignacio Gramún; la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González; y la diputada provincial y portavoz en Almudévar, Lola Ibort.

Claver ha subrayado que este respaldo demuestra que "el Partido Popular de Huesca está vivo, unido y con ganas de futuro". "Somos un gran equipo y ahora toca seguir sumando, escuchando y trabajando con cercanía, pueblo a pueblo".

Su proyecto se basa en un partido cercano y abierto a la sociedad, asentado en los valores de humildad, esfuerzo, compromiso y "trabajo, trabajo y más trabajo".

"Me presento para fortalecer el partido, acompañar a nuestros alcaldes, concejales, portavoces, para escuchar a nuestros vecinos, atender sus necesidades y defender con orgullo los intereses de la provincia de Huesca", ha destacado Claver.

El candidato ha defendido un PP "de personas para personas", con una estructura territorial más fuerte, más participación y más coordinación entre el ámbito local, comarcal, provincial, autonómico y nacional.

También ha apostado por la formación como herramienta clave para reforzar los equipos y llegar más lejos. Claver ha insistido en que su propuesta nace "desde la base y para todo el territorio". "Cuando hablamos de nuestra provincia no hablamos de un mapa; hablamos de pueblos, familias, jóvenes, mayores, agricultores, ganaderos, autónomos y empresarios que merecen oportunidades, servicios y futuro vivan donde vivan".

"Este proyecto va de todos. Aquí nadie sobra y todos somos necesarios. Hoy damos un paso más para seguir haciendo crecer la ilusión en el Partido Popular del Alto Aragón y para salir a ganarnos el futuro de Huesca con humildad, unidad y mucho trabajo", ha concluido apelando a la importancia del "trabajo en equipo".