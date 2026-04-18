ITA y ECODES reciben un premio de AMETIC por un proyecto de IA para la emergencia climática

El premio ha sido entregado esta semana. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto IAMA2, que busca poner la aplicación de la inteligencia artificial al servicio de la adaptación y mitigación al cambio climático, ha recibido el galardón Social & Public AI Award en la VI Edición de los Premios IA de AMETIC 2026.

Se trata de un reconocimiento que pone de manifiesto la calidad, el impacto y la relevancia de la propuesta, desarrollada por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) con la participación estratégica del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), que ha contribuido con su excelencia en el desarrollo de arquitecturas de IA, visión por computación y meteorología.

Además, la Universidad de Zaragoza ha aportado el respaldo académico necesario. El proyecto ha contado también con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de la Línea A de subvenciones para actividades de interés general y social vinculadas a la investigación técnica y la protección del medio ambiente.

El acto de entrega se ha celebrado en Madrid, en el transcurso del AMETIC AI Summit 2026, que ha tenido lugar los días 15 y 16 de abril y que ha reunido a líderes y expertos del sector, constituyendo una excelente oportunidad para el intercambio de conocimiento, experiencias y el establecimiento de nuevas colaboraciones. Han recogido el galardón Juan Ortiz, director general de ECODES, y la directora del ITA, Esther Borao.

IAMA2 tiene un objetivo claro: transformar la inteligencia artificial en una herramienta útil para concienciar, informar y actuar frente al cambio climático.

El proyecto se articula en torno a tres grandes ejes. El primero busca acercar el impacto de la crisis climática a la ciudadanía mediante modelos de visión y lenguaje capaces de convertir fotografías de los usuarios en proyecciones fotorrealistas sobre cómo afectará la subida del nivel del mar a esos mismos lugares en las próximas décadas.

El segundo audita la desinformación y las cámaras de eco en el entorno digital para generar indicadores diarios y proponer respuestas basadas en evidencia científica. El tercero integra un sistema cognitivo multiagente en la herramienta ScopeCO2 de ECODES para proponer y cuantificar medidas de mitigación adaptadas a la huella de carbono de cada organización.

CAUSA Y PROÓSITO EN EL USO DE LA IA

Con este enfoque, IAMA2 convierte la IA en una palanca de transformación social y empresarial. La iniciativa combina rigor científico, innovación tecnológica y propósito social para hacer más accesible la información climática, reforzar la calidad del debate público y facilitar la toma de decisiones en materia de descarbonización, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

El galardón reconoce, precisamente, ese valor diferencial: el uso de arquitecturas avanzadas de IA no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para traducir conocimiento complejo en decisiones útiles y accionables.

Este reconocimiento de AMETIC refuerza la apuesta de ECODES por una inteligencia artificial ética, aplicada y orientada al impacto real, capaz de responder a retos complejos como la emergencia climática desde la innovación, la evidencia y la utilidad pública. IAMA2 se alinea, además, con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

"Desde ECODES valoramos este premio como un reconocimiento del propio sector de que la IA requiere causa y propósito. Frente a los enormes desafíos que esta tecnología plantea, este premio valida nuestra apuesta por una IA que actúe como aceleradora de la acción climática contribuyendo a una transición ecológica más justa, informada y eficaz.

Para nosotros, este reconocimiento de AMETIC es, también, un aval al poder de las alianzas entre la sociedad civil, la tecnología y el sector público para poner el progreso al servicio de las personas y del planeta", ha destacado Juan Ortiz, director general de ECODES, al recoger el galardón.

Por su parte, Esther Borao, directora general del ITA, ha puesto en valor "este reconocimiento que refuerza nuestro compromiso de poner una inteligencia artificial ética al servicio de las personas y del planeta.

Desde el ITA trabajamos para transformar el conocimiento científico en herramientas útiles que ayuden a las empresas y a la sociedad a tomar decisiones más sostenibles, informadas y justas".