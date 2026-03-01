El ITA, primer centro nacional acreditado en adaptarse al nuevo reglamento europeo sobre ruido ambiental de maquinaria

El ITA es pionero en este servicio - ITA

El Laboratorio de Acústica del Instituto Tecnológico de Aragón se ha convertido en el primer laboratorio de España acreditado conforme al nuevo Reglamento Delegado (UE) 2024/1208, tras adaptar sus procedimientos a la modificación de la Directiva de emisiones sonoras que entró en vigor en mayo de 2025.

Esta actualización, aprobada por la Comisión Europea el 16 de noviembre de 2023, modifica la Directiva 2000/14/CE en lo relativo a los métodos de medición del ruido ambiental emitido por equipos destinados a utilizarse al aire libre. El objetivo es modernizar y ajustar los procedimientos técnicos de medición a los avances tecnológicos actuales.

Este Reglamento Delegado es un ejemplo más del esfuerzo de la Unión Europea en la lucha contra la contaminación acústica, que por un lado genera regulaciones cada vez más restrictivas y por otro lado aumenta la inversión en actividades de I+D para desarrollar nuevas tecnologías que consigan productos más silenciosos, a través del programa Horizonte Europa.

Estos ensayos de potencia acústica se realizan en el marco de los procesos de certificación que acreditan el cumplimiento de la Directiva 2000/14/CE en nuevos modelos de máquinas.

En el caso de determinados tipos de maquinaria, están sujetos a límites de emisión sonora y es obligatoria la intervención de un Organismo Notificado. Otros tipos, en cambio, únicamente deben cumplir los requisitos para el marcado correspondiente.

Los principales usuarios de estos servicios son fabricantes de maquinaria, especialmente del sector de la construcción, aunque también recurren a ellos empresas de jardinería y fabricantes de equipos de uso general cuyo ruido puede afectar al entorno urbano y rural.

De forma puntual, los responsables de vigilancia de mercado de la administración pública también solicitan estos ensayos.En un contexto de creciente sensibilidad hacia el impacto ambiental y el bienestar de las personas, la reducción del ruido se está consolidando como un factor estratégico para la competitividad empresarial.

Más allá de una simple molestia, el ruido se considera un indicador de calidad, eficiencia y sostenibilidad, aspectos clave en un mercado cada vez más exigente. Toda la información sobre análisis y ensayos de ruido en el enlace 'ita.es/analisis-y-ensayo/ensayos-de-ruido/'.