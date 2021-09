El itinerario de la ofrenda de flores a la virgen del Pilar estará vallado y no tendrá público

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El itinerario de la ofrenda de flores a la virgen del Pilar el próximo 12 de octubre estará vallado y no tendrá público para evitar concentraciones de gente y atender a las medidas sanitarias de seguridad para evitar contagios de coronavirus.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha explicado que la ofrenda será "acotada, prevista para no tener público, se mantendrán las distancias entre los oferentes" y los participantes "lo sabrán con antelación suficiente", por lo que "no tiene sentido que la gente se acerque".

"No es una ofrenda para que la vea el público, se vallará el espacio para evitar que el público se acerque y habrá un vallado oculto para evitar que se aproxime la gente. No queremos que haya público en la ofrenda y desde fuera no se podrá ver", ha apostillado.

Se han inscrito 600 grupos de oferentes y en función de las medidas sanitarias y aforos se abrirán las solicitudes para los participantes individuales. No hay fecha todavía porque se está a la espera de aforo. Sara Fernández ha comentado que la idea inicial es de unas 20.000 personas entre grupos y oferentes individuales a lo largo de todo el día.

El recorrido previsto parte del parque de Macanaz, atraviesa el puente de Santiago, sigue por el paseo Echegaray y Caballero y llega a la plaza del Pilar. Es un recorrido "mucho más corto", donde habitualmente no hay público, más fácil de vallar, ha comentado la vicealcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha recalcado que no habrá una campaña de promoción de la ofrenda porque no tiene público y en la ofrenda virtual no hay turistas y cualquiera puede participar. "No habrá promoción de la ofrenda, solo de la virtual porque es accesible para todo el mundo", ha zanjado.

DE ACUERDO CON SANIDAD

En el ámbito del turismo no habrá una campaña promocional de la ciudad con motivo de la festividad el Pilar porque "no hay fiestas y el compromiso es que no haya efecto llamada y si se hiciera sería contradecir el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón".

Sobre la petición del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que en su cuenta de Twitter ha pedido no organizar eventos, Sara Fernández ha replicado que todos los eventos previstos cuentan con apoyo del Ejecutivo autonómico y, en concreto de la Consejería de Sanidad con quien se diseñan las medidas anticoronavirus. "Con ese aval de las autoridades competentes se diseñarán las actividades culturales y de otra índole".

Al respecto ha abundado al indicar: "En Zaragoza no se hará nada que no hagan otros municipios y somos conscientes de que se tendrá que reforzar la seguridad. Se intentará evitar que haya aglomeraciones y se reforzará seguridad para evitar actitudes incívicas y siempre cumpliendo los requerimientos del Gobierno de Aragón".

La aplicación de las medidas pertinentes se regularán con la Junta Local de Seguridad, al igual que en otros eventos no relacionados con el Pilar y se reforzarán los puntos conflictivos, ha apostillado la vicealcaldesa.

Con el Cabildo, ha indicado, se trabaja en varias direcciones y desde la Junta Local de Seguridad también se mantendrán contactos porque hay otras competencias que no son del Ayuntamiento, ha agregado.

EN LA PLAZA DEL PILAR

Sobre la estructura cónica de la virgen del Pilar para depositar las flores ha dicho que será la misma y se ha licitado para que sea "flexible y dar cabida a más o menos oferentes". Está pendiente de articular y decidir si se cubre de flores primero una parte. Asimismo, al estar pendiente de cerrar con Sanidad cuántos participantes habrá, lo que condicionará la estructura.

En la plaza del Pilar ha reconocido que la gente acudirá, pero ha asegurado que serán visitas "controladas" y ha sostenido que, en general, la gente respeta las distancias y el uso de la mascarilla.

"La virgen estará en la plaza como cualquier otro año y se podrá bajar a verla, como hace un año cuando se bajó de forma espontánea a ver el Pilar y en otras condiciones muy diferentes. El Ayuntamiento está abierto a la colaboración interinstitucional y se articularán las herramientas que haga falta".

Si hay aglomeraciones, se estudiarán las medidas a tomar porque todavía no se han evaluado todas la circunstancias y se ha demostrado que hay una gran flexibilidad a la hora de reaccionar por parte de la institución, ha opinado. Además, se hará un llamamiento a la responsabilidad individual y las instituciones estarán preparadas para actuar según las circunstancias.

OTROS ESPACIOS

Ha recordado que no habrá Espacio Zity, ni las ferias tradicionales, que serán "completamente diferentes", ni espacios grandes como el 'food-truck' o conciertos masivos en la plaza del pilar.

Precisamente, ha dicho que el ferial que se ha licitado es más reducido, con espacios y aforos concretos. La idea es que tenga un funcionamiento similar al que hace el parque de atracciones en cuanto a limpieza y desinfección, ha aclarado.

Sobre la feria taurina ha comentado que depende de la Diputación de Zaragoza y sobre los fuegos artificiales está pendiente de hablarlo con la Consejería de Sanidad.

En cuanto a las actividades infantiles ha declarado que el parque de las marionetas estará en el parque Grande, y el espacio río y juego estará remodelado y adaptado a las circunstancias, con cita previa para los diferentes juegos, también se habilitará la barraca de títeres de Teatro Arbolé en la plaza de los Sitios y se trabaja en una alternativa para disfrutar de los gigantes y cabezudos.