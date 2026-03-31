El ITJ trabaja para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar

La directora del ITJ, Judit Carreras, se reúne con el alcalde de Andorra, Rafael Guía. - MITECO

TERUEL/MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, ha informado al alcalde del municipio turolense Andorra, Rafael Guía, que se trabaja para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida este martes para abordar la situación del concurso de transición justa del Nudo Mudéjar, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del Concurso, establecidas por la Orden TED/1182/2021.

También ha confirmado a Guía la firme voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

Finalmente, Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.