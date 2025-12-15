IU Aragón apuesta por una candidatura "lo más amplia posible" a la izquierda del PSOE para el 8F

Colegiada de IU Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengoechea, ha subrayado su objetivo de "aunar voluntades a la izquierda del PSOE" para conformar una candidatura "lo más amplia posible" de "todo el espectro de la izquierda transformadora aragonesa" para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

"Nosotras estamos hablando con toda la gente", ha manifestado Abengoechea en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la ratificación de la nueva Colegiada, máximo órgano de gestión de IU Aragón salido de la Asamblea celebrada el pasado 29 de noviembre, donde ha insistido en que "no sobra nadie" y que son necesarias "todas las fuerzas posibles", sin citar expresamente a ninguna formación política.

"No podemos concretar nada porque estamos en conversaciones con todo el mundo y ojalá que esa unidad amplia se pueda dar", ha añadido, recordando que, en cualquier caso, el plazo para registrar las coaliciones está "muy tasado" --la fecha límite es el próximo 26 de diciembre--.

Preguntada por si IU plantea liderar una hipotética confluencia, Abengoechea ha dicho que "es pronto todavía para saber eso" y que el objetivo de la formación es impulsar este proceso de la manera que sea "más beneficiosa para la clase trabajadora, para la mayoría social aragonesa".

La líder autonómica de IU ha señalado que, de momento, se han emplazado a seguir hablando y que la fórmula se concretará en lo que se hable en sucesivas reuniones, con la idea de que sea "la mejor" para que "toda la gente pueda sentirse representada" y que "no se quede en casa". Sobre la receptividad a esta propuesta, ha emplazado a que se pronuncien el resto de formaciones: "Lo que puedan hacer otras organizaciones no está en mi mano el poder adivinarlo ni el poder hablar por su boca".

IU "SALE FUERTE" Y CON "LOS DEBERES HECHOS"

En todo caso, Abengoechea ha afirmado que IU Aragón "sale fuerte", "con muchas ganas" y "con mucha energía" de su XIV Asamblea, en la que sustituyó al diputado Álvaro Sanz al frente del partido, sabiendo también que este adelanto electoral era "muy probable", por lo que no les ha cogido "de sorpresa" y tienen "los deberes hechos".

A ello ha sumado que la organización ha hecho "muy buen trabajo" en los últimos cuatro años, "tanto en la institución como en las calles", que se refleja ahora en este llamamiento a la confluencia de la izquierda aragonesa.

"Esto implica el llamamiento, la movilización, las ganas y la ilusión, no solamente de las organizaciones políticas, sino también de organizaciones sindicales, de la sociedad civil organizada y de toda la gente que está en su casa pensando que otro Aragón mejor y más digno es posible", ha agregado.

EVITAR LA "NUBE NEGRA" DE LAS DERECHAS

Para ello, la coordinadora de IU Aragón ha apostado por "confrontar" para evitar la "nube negra" que podría llegar "con otro gobierno de las derechas", con políticas "corregidas y aumentadas" de "retroceso en derechos, desmantelamiento de los servicios, depredación del territorio y de sumisión a las políticas y a los discursos de la extrema derecha", lo que ha calificado como "insostenible en cualquier democracia sana".

En cuanto a la situación del PSOE, Abengoechea ha insistido en que lo que le preocupa a IU es "lo que se nos viene encima si vuelven a gobernar las derechas". "Eso es lo verdaderamente preocupante y lo que tiene que movilizar a la gente que quiere otro Aragón", ha remachado.

Acompañan a Marta Abengoechea en la dirección de IU Aragón Margarita Deyá como secretaria de Organización, Jesús García Usón, Laura José Lagunas, Álvaro Sanz, Blanca Enfedaque, Ricardo Arnedo, Nerea Marín, Víctor Benedico y José Manuel Alonso --como adjunto de Organización, con voz pero sin voto--.

Por su parte, Deyá ha destacado que la nueva Colegiada está compuesta por "un equipo de mujeres y hombres en el que se mezcla la experiencia y la renovación", con el objetivo de situar a la formación "en la mejor posición para poder construir esta izquierda que necesitamos en Aragón".

Con la premisa de que se reconozca la visibilidad y la autonomía de IU, ha avanzado que trabajarán para demostrar que Aragón demuestre que "no es una tierra de derechas, que es una tierra de izquierdas" y para poder "darle la vuelta a la tortilla" el 8 de febrero.