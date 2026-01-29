IU Aragón y Sumar refuerzan su compromiso con la juventud y defienden la emancipación y la cultura juvenil

La candidata de Izquierda Unida y Movimiento Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, en una mesa informativa en Zaragoza. - IU ARAGÓN Y SUMAR

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Izquierda Unida y Movimiento Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha reforzado su compromiso con la juventud y defendido la emancipación y la cultura juvenil.

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en la mesa informativa de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, instalada la plaza de la Madalena de Zaragoza, en una jornada de encuentro con jóvenes de la ciudad para abordar sus principales preocupaciones y propuestas de futuro y en la que también ha participado la directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), Margarita Guerrero.

Abengochea ha destacado la importancia de generar políticas públicas que reconozcan a la juventud como sujeto activo de derechos y de creación cultural y ha puesto el acento en el impulso de proyectos de dinamización, como la creación de bolsas de artistas jóvenes, programas de intercambio cultural y la organización de eventos que permitan fortalecer el tejido cultural y asociativo desde una perspectiva juvenil y comunitaria.

Por su parte, la directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE) ha subrayado que "es imprescindible apostar por proyectos que fomenten una identidad cultural juvenil propia, apoyando a las y los jóvenes creadores y facilitando espacios de encuentro, intercambio y visibilización de su trabajo".

EMANCIPACIÓN

Asimismo, la coalición ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una Renta de emancipación joven real, que vaya más allá de las subvenciones puntuales al alquiler.

"La emancipación no puede depender únicamente del mercado de la vivienda. Es necesario desarrollar una política integral de garantía de ingresos que permita a la juventud construir proyectos de vida autónomos y dignos", han señalado las portavocías juveniles presentes.

Desde la defensa de la juventud de Izquierda Unida y Movimiento Sumar se reafirma así el compromiso con una agenda juvenil centrada en la cultura, la emancipación y los derechos sociales, construida desde la escucha activa y la participación directa de las personas jóvenes.