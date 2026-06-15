IU-Aragón y ZeC exigen información y controles ante la sucesión de incendios en el PTR y La Cartuja

La coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea; y la portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - ZEC

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) de Aragón y Zaragoza en Común (ZeC) han exigido información al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tras el último incendio declarado este lunes, 15 de junio, en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), cuya combustión parece que va a durar varios días.

Ambos han reclamado transparencia para conocer las medidas tomadas tras los reiterados incendios que se vienen produciendo en los últimos meses en el entorno del barrio rural zaragozano de La Cartuja Baja, que afectan a las instalaciones industriales y de almacenaje vinculadas al reciclaje de empresas ubicadas en los polígonos industriales de La Cartuja, Tecnum, Empresarium y PTR.

Han evidenciado su preocupación por una situación que ha obligado a intervenir a los bomberos e incluso, en algún caso, ha provocado el confinamiento de la población.

Han considerado que la ciudadanía "tiene derecho" a conocer qué está ocurriendo, cuáles son los riesgos existentes y qué medidas están adoptando las administraciones competentes para prevenir nuevos episodios.

Por ello, desde IU en Aragón han registrado varias preguntas al Gobierno de Aragón reclamando información. "La reiteración de estos incendios exige máxima transparencia, controles rigurosos y todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente", ha señalado la coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea.

Ha reclamado conocer qué controles e inspecciones se están realizando para verificar el correcto funcionamiento de estas actividades que cuentan con autorización ambiental en estos polígonos y cuáles han sido los resultados obtenidos en cada una de las instalaciones afectadas.

Por su parte, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha lamentado la "falta de información y transparencia" por parte del Ayuntamiento ante esta sucesión de incendios.

"Llevamos tiempo --ha asegurado-- preguntando qué medidas se están adoptando para prevenir estos incendios, si se están exigiendo mejoras a las empresas afectadas y cuáles son las consecuencias cuando se producen episodios que ponen en riesgo la salud de la población. Sin embargo, seguimos sin obtener respuestas claras".

Las dos formaciones políticas han advertido de que no se puede normalizar que instalaciones vinculadas al tratamiento y almacenamiento de residuos sufran incidentes de manera recurrente sin que se expliquen sus causas ni las medidas correctoras adoptadas.

Reclaman saber si tiene previsto el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón reforzar los controles de las actividades de reciclaje que se desarrollan en la zona, así como conocer cuál es el plan de refuerzo de los controles previsto para evitar que se produzcan más incendios y se proteja a la población de los riesgos que conllevan.

Además, solicitan que el Ejecutivo autonómico explique si se ha trasladado esta situación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que investigue las causas de la elevada concentración de incendios en estas instalaciones.