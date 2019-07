IU dice que no participará en "políticas cosméticas" de "cambiar todo para que nada cambie"

Publicado 31/07/2019 18:40:02 CET

Lambán agradece su apoyo y muestra el "firme propósito" de cumplir todos los compromisos adquiridos

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha advertido al candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de que "no espere condescendencias, ni paños calientes" con un status quo "que beneficia a unos pocos" porque su formación no está aquí para participar en "políticas cosméticas". "No nos vale eso de cambiar todo para que nadie cambie", ha sintetizado.

Sanz se ha pronunciado así durante su intervención en el debate de investidura de Lambán, en el que ha anunciado su voto favorable, tras suscribir un acuerdo con el PSOE que contiene 52 medidas "para un Aragón feminista, productivo, sostenible y con derechos", con el objetivo de abordar los problemas que impiden que los aragoneses vean satisfechas sus necesidades, como el derecho a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, ha enumerado.

El parlamentario ha sostenido que en la izquierda "teníamos muy claro que no queríamos un gobierno liderado por el trío de Colón y tampoco un gobierno que hiciese políticas de derechas" y, "a sabiendas de que deberemos seguir debatiendo", el acuerdo suscrito le permite dar su confianza a Lambán, "que esperamos no defraude".

Sanz ha esgrimido que IU "estará en la oposición y a la izquierda, siempre leal a quienes nos han traído aquí y siempre desde la propuesta, exigiendo que su gobierno con mayoría progresista no acabe dándole la razón a Eduardo Galeano cuando decía que "el poder es como un violín, que se toma con la izquierda y se toca con la derecha'".

El diputado ha reconocido que el hecho de que el PAR haya decidido "no facilitar un gobierno reaccionario, pudiendo hacerlo, es importante porque nos permitirá debatir sobre posiciones e intereses contrarios, pero compartiendo determinados valores esenciales necesarios para construir consensos democráticos".

No obstante, puesto que el PAR "se sitúa a la derecha", le ha pedido a Lambán que "no se escude en el Partido Aragonés para acabar desarrollando por voluntad propia o mediante acuerdos con alguna otra formación progresista políticas impropias de su condición ideológica" ya que "estamos aquí para evitar que se hagan políticas de derechas" y "no vayan ustedes, la mayoría progresista del gobierno, a ser quienes acaben imponiéndolas".

NUEVOS CONSENSOS

El diputado de IU ha considerado que son necesarios "nuevos consensos" para dar respuesta a los derechos fundamentales y construir un nuevo marco "por y para la mayoría social y no al contrario" y para eso ha defendido "el blindaje de todos y cada uno de los servicios públicos, exigiendo que ninguna empresa haga negocio con nuestros derechos".

Igualmente, ha apostado por la defensa del medio ambiente, especialmente de las montañas; por la "intervención" sobre sectores estratégicos, como el de la energía; la defensa del pequeño comercio "frene a los intereses de las grandes superficies"; una fiscalidad justa, haciendo que pague más quien más tiene y garantizando los servicios públicos; y un modelo productivo "con protagonismo de lo público", que asiente población y riqueza y permita "empleo digno".

Por el contrario, ha considerado un "brindis al sol" que Lambán diga que trabajará por "mantener la paz y convivencia" entre la educación privada concertada y la pública, para pedir compromiso con esta última, así como el cumplimiento de la medida acordada para que el tramo de 0 a 3 años se preste desde lo público, un plan de choque en apoyo a los centros con desventaja y presupuestos de educación "expansivos".

En política fiscal, ha reclamado "evitar rebajas fiscales regresivas", para expresar su desacuerdo con la bonificación fiscal para el medio rural o para quienes inviertan en I+D+i.

Además, ha reclamado "la reversión de las privatizaciones en el ámbito sanitario" y ha abogado por que la inversión en atención primaria llegue a suponer un 25 por ciento del presupuesto sanitario ya que actualmente "nos gastamos más en farmacia" que en este ámbito.

También ha solicitado una ley de vivienda que garantice este derecho, avanzar en la igualdad "real" y la lucha contra la violencia machista, el cumplimiento de la ley de memoria histórica y de la ley de memoria democrática y potenciar la creación de cultura y el acceso a la misma.

MODELO ECONÓMICO

Álvaro Sanz ha considerado que el Gobierno de Aragón debe asumir desde lo público el protagonismo en inversión en I+D+i, y potenciar sectores productivos como los de la rehabilitación, el forestal, la agricultura sostenible, el energético, los trabajos de cuidados y el farmacéutico.

Para eso, ha propuesto planes de empleo, impulsar la economía social, defender una política agraria orientada a quien trabaja la tierra, y a través de empresas públicas, así como combatir la brecha salarial y los falsos autónomos.

En materia de medio ambiente, además de considerar "inaceptable" la unión de estaciones de esquí, ha pedido proteger por ley las montañas y apostar por el ferrocarril, con el Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y las cercanías.

Asimismo, ha defendido "luchar por una transición energética justa" y "no abandonar a nuestras comarcas mineras, ni permitir que una multinacional que ha explotado nuestros recursos cierre la térmica y disfrace de compromiso social su plan de negocio".

RESPETO Y AGRADECIMIENTO

El candidato a la Presidencia, el socialista Javier Lambán, ha agradecido el apoyo de IU, al tiempo que ha expresado "respeto" a la posición de este grupo. Además, ha apuntado que entre el PSOE e IU hay una "larga relación de encuentros y desencuentros" en el ámbito de la política española.

Sin embargo, ha opinado que en Aragón esta formación "siempre ha estado a la altura de las circunstancias y ha posibilitado gobierno progresistas" y en esta etapa que ahora comienza ha confiado en que haya más "encuentros que desencuentros", aunque habrá cuestiones en las que "estarán en desacuerdo".

De Sanz ha comentado: "Sé que es crítico, sé que va a hacer una oposición vigilante, pero iniciamos el recorrido de esta legislatura con el firme propósito de cumplir todos los compromisos que hemos adquirido".

Lambán también ha dicho que no podía concretar más allá de lo que había expuesto en su discurso de investidura. "Los pasos que se van dando son los únicos que se pueden dar", ha sintetizado.

Por otra parte, ha abogado por "fórmulas prácticas que a corto y medio plazo sean realizables" para recuperar el contrato social y político que en España se construyó a partir de las primeras elecciones democráticas y de la aprobación de la Constitución. A su entender, la desigualdad supone el fracaso de la democracia y también es menos eficiente económicamente respecto a la igualdad.