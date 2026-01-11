IU exige acabar con la precariedad estructural en la sanidad pública y resolver ya la oposición de Medicina de Familia

La candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar, Marta Abengochea, en la localidad de Andorra - IU ARAGÓN

ANDORRA (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y candidata a la Presidencia de las Cortes, Marta Abengochea, ha acusado al PP de "mantener deliberadamente" altas cotas de temporalidad en Atención Primaria "al acumular durante años plazas estructurales sin cubrir".

Abengochea ha visitado este domingo el centro de salud de Andorra (Teruel), donde ha exigido el fin de la precariedad en la sanidad pública aragonesa y la resolución inmediata del proceso selectivo de Medicina de Familia, cuyas plazas llevan años acumulándose sin una cobertura estable.

La líder de IU Aragón ha criticado el "grave deterioro" que a su juicio sufre la sanidad pública, especialmente en el medio rural, y que, ha advertido, "hoy tiene consecuencias directas sobre la calidad asistencial y las condiciones laborales de los profesionales".

La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y candidata a la Presidencia de las Cortes ha señalado que "el pasado 27 de noviembre finalizó el plazo de reclamaciones del ejercicio de oposición celebrado el 23 de noviembre de 2025, por lo que ya existen resultados definitivos de una convocatoria que agrupa las plazas de 2022, 2023 y 2024".

En total, se trata de 332 plazas: 259 por turno libre y 73 por promoción interna. Abengochea ha reprochado al Partido Popular, "heredero de la gestión del cuatripartito", el haber retrasado "conscientemente" esta oposición durante toda la legislatura, amparándose en un "discurso reduccionista" que mide la necesidad de médicos "únicamente por el número de cartillas, sin tener en cuenta la distribución territorial, el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica ni la existencia de centros residenciales, especialmente en el mundo rural".

En este sentido, ha desmontado uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno autonómico: "Nos han repetido hasta la saciedad que no hay médicos y que nadie quiere ir al medio rural. Eso es falso. En la última oposición solo seis profesionales renunciaron a la plaza adjudicada. Las plazas fijas se cubren; el problema real es la temporalidad y la precariedad".

Desde Izquierda Unida advierten de que la falta de cobertura en el medio rural se da fundamentalmente en las plazas temporales, mientras que las plazas estructurales y estables son ampliamente demandadas.

"La mejor manera de reforzar la Atención Primaria rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas, no retrasar durante años los procesos selectivos, como ha hecho el PP, generando graves problemas de cobertura", ha afirmado Abengochea.