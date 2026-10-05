IU llama a todas las fuerzas de izquierda a "construir un frente amplio para frenar el avance del fascismo"

La diputada de IU Aragón, Marta Abengochea. - IU.

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón y diputada autonómica, Marta Abengochea, ha hecho un llamamiento este lunes, 5 de octubre, a todas las fuerzas de izquierdas para "construir un frente amplio capaz de frenar el avance del fascismo y dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudadanía", tras el anuncio del adelanto electoral y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En rueda de prensa, Abengochea ha apelado al "compromiso" y a la "generosidad" de las organizaciones progresistas para "aprovechar la oportunidad que se abre con estos comicios".

"Necesitamos un frente amplio que dé respuesta a las demandas legítimas de la clase trabajadora y de quienes sufren las consecuencias de las desigualdades. En Aragón tenemos que estar a la altura de este momento histórico y actuar con responsabilidad, compromiso con la ciudadanía y generosidad", ha señalado.

Marta Abengochea ha reconocido que "la legislatura estaba agotada tras la caída y la frustración de las expectativas de una parte importante de la sociedad".

"Las aspiraciones de mucha gente que salió a la calle para reclamar cambios han quedado sin respuesta y ha llegado el momento de impulsar la esperanza y abrir un nuevo camino político", ha afirmado.

"PROYECTO DE PAÍS"

La diputada ha defendido que "la esperanza ya se está organizando" y ha reivindicado el papel de Izquierda Unida como movimiento político y social.

"Tenemos un pie en la calle y otro en las instituciones. Formamos parte de una organización federal con un proyecto de país basado en la seguridad humana, en el fortalecimiento de los servicios públicos y en la defensa de la paz y la convivencia", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que "Izquierda Unida lleva décadas trabajando por garantizar derechos fundamentales". "Luchamos por una vivienda digna, por una cesta de la compra asequible, por facturas energéticas que las familias puedan pagar, por unos servicios públicos fuertes y libres de privatizaciones, por la protección del medio ambiente y por construir convivencia en nuestros pueblos y ciudades. Esa es la verdadera seguridad, la que garantiza vidas dignas".

Abengochea ha subrayado además la importancia de la movilización social para impulsar las transformaciones políticas necesarias. "Sin esa masa crítica que empuja desde la calle es imposible cambiar un sistema que hoy sigue generando desigualdades. La movilización social es imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa".

En este contexto, ha asegurado que "el miedo está cambiando de bando" y ha reafirmado el compromiso de Izquierda Unida con los movimientos sociales.

"Frente al fascismo y frente a unas élites económicas que condicionan las decisiones políticas, como hemos visto con el PSOE, que es incapaz de doblegar el brazo sin esa presión social, Izquierda Unida seguirá acompañando, organizando y articulando la esperanza colectiva. Esa esperanza será nuestra guía y nuestro horizonte para construir una alternativa que garantice derechos, democracia y vidas dignas para la mayoría social", ha concluido.