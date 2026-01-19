IU-Sumar Aragón suspende la precampaña electoral en señal de duelo por el accidente de Adamuz

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha expresado este lunes su más profundo pesar por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a 39 de personas y ha dejado numerosos heridos, 24 de ellos de gravedad. Por este motivo ha suspendido la precampaña electoral en Aragón.

"En estos momentos de dolor, nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y mostrar toda nuestra solidaridad con ellas", ha señalado la candidata a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea.

El Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial en todo el país, una decisión que Izquierda Unida-Movimiento Sumar comparte plenamente.

Por respeto a las víctimas y a sus allegados, la coalición anuncia la cancelación inmediata de todos los actos de precampaña previstos para los próximos días. "Creemos que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y, en circunstancias tan dramáticas, corresponde actuar con responsabilidad y empatía", ha añadido Abengochea.

Asimismo, la coalición agrade la labor de los equipos de emergencia, sanitarios y fuerzas de seguridad, que están trabajando sin descanso para atender a las personas afectadas y esclarecer las causas del accidente.

Izquierda Unida-Movimiento Sumar participa en los actos convocados hoy, tanto en las Cortes de Aragón como la convocatoria realizada por la FEMP en los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, para mostrar su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por esta tragedia ferroviaria.