IU-Sumar lanza la campaña 'El valor de la gente' ante "la crisis ecológica y el riesgo de retroceso democrático"

Los cuatro primeros candidatos de IU-Sumar por Zaragoza en el 8F: Marta Abengochea; Álvaro Sanz; Marga Deyá; y Pepe Paz. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU-Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha protagonizado este viernes la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral del 8F, que con el lema 'El valor de la gente' quiere ampliar el espacio de la coalición en las Cortes de Aragón ante "la crisis ecológica y el riesgo de retroceso democrático".

En rueda de prensa, Abengochea ha explicado que su programa se ha elaborado "de manera colectiva", incorporando "las reivindicaciones y luchas de las asociaciones, plataformas y colectivos" y no solo contiene "un catálogo de medidas", sino que es "una respuesta potente a los retos a que nos enfrentamos de manera global", en alusión al "agravamiento de las políticas neoliberales extractivas, que ya son ultraliberales", una "hoja de ruta de la privatización" que en Aragón "ya venía del cuatripartito anterior y con Jorge Azcón ha ido desbordándose contra los derechos básicos y expoliando el territorio en favor del oligopolio energético y la industria militar".

IU-Sumar pone "pie en pared" y presenta este programa de "alternativa transformadora, de derechos y no de derechas", ha continuado Abengochea, quien ha defendido "lo que no tiene precio, lo que no está en venta, los derechos, el territorio, la gente", tras lo que ha alertado del "desplazamiento del marco hacia la derecha", reivindicando "el feminismo, la igualdad, la cooperación al desarrollo, la memoria, la justicia y la paz".

La candidata a la Presidencia de Aragón ha apelado "al valor de la gente", tanto por "el valor que echa la gente de manera cotidiana para sacar adelante sus vidas, con cada elección de ir en bici o en bus, con cada matrícula en la escuela pública" y también por "la valía de la gente que está comprometida, organizada, que lucha por los derechos".

"Ese concepto de gente somos todas, somos el mismo sujeto político, estamos atravesados por la misma identidad de clase trabajadora, más allá del nivel de renta que tengamos: Apelamos a la gente en su conjunto". Ha llamado a movilizarse frente a "la abstención, el hastío, la frustración" porque "nos jugamos mucho".

Por otra parte, Abengochea ha señalado que IU-Sumar recibe las encuestas "con cautela" y trabaja por unas políticas y unos valores "más allá de los resultados de las encuestas, no solo para afianzar, sino para ampliar nuestro espacio político".

Sobre "el auge de la derecha", ha dicho que "es una realidad" y ha lamentado que "el foco está en el auge de la derecha y no en la gente que estamos en las calles luchando, movilizándonos" por asuntos como Palestina, los servicios públicos y la defensa del territorio.

Asimismo, ha reivindicado "inversión y planificación" para evitar accidentes como el ferroviario de Adamuz (Córdoba), también "un Estado fuerte que desde lo público pone los servicios en el centro y permite desarrollar vidas plenas", rehusando "entrar en ningún marco de confrontación".

El número 2 de la lista por Zaragoza, Álvaro Sanz, ha subrayado "el fracaso absoluto de las derechas, mucho más centradas en sus peleítas que en hablar de lo que realmente importa".

Sanz ha aseverado que desde el cuatripartito, más con los Gobiernos de Jorge Azcón, se ha producido "una depredación del territorio" y se ha dejado todo "en manos de muy poquitos", frente a lo que ha realzado "una sociedad organizada, un pueblo digno que plantea la propuesta de la dignidad y los derechos, una propuesta de país, para Aragón".

FEMINISMO

La candidata número 3 de la lista por Zaragoza, Marga Deyá, ha indicado que la candidatura incorpora "las herramientas y líneas de transformación que plantea el feminismo", que "hay que incluir en todos los sitios, desde el ámbito educativo a los tratamientos sanitarios".

También "la interseccionalidad" porque "no hay una sola categoría de mujer, sino que las realidades son muy diferentes", en alusión a las mujeres precarizadas, víctimas de violencia de género o racializaas, y "no se puede dejar a ninguna atrás".

Deyá ha reivindicado "el valor del cuidado", apostando por instaurar un sistema público de cuidados y para ello "recuperar todos los impuestos que se han perdonado a los ricos en la última década" y destinarlos a servicios sociales, avisando de que el pilar del Bienestar es "el más abandonado, infradotado, limitado a los pobres de solemnidad, cuando debería ser un sistema garantista que nos asegurara las condiciones de vida".

Los 485 millones de euros anuales que el Gobierno de Aragón destina a esta materia son "insuficientes", ha continuado, apuntando que equivale a un tercio del presupuesto de Educación y a la sexta parte del de Sanidad. "Solo con las necesidades básicas cubiertas podemos desarrollarnos con plenitud", ha recalcado.

El cuarto candidato de la lista por Zaragoza, Pepe Paz, ha urgido a "ponerlo más difícil a la derecha y las ultraderechas" para que "los derechos lleguen tanto a las personas que los tienen reconocidos como a las personas que ni siquiera los tienen reconocidos".

Pepe Paz ha llamado la atención sobre "las políticas de inclusión de la diversidad", emplazando a defender las leyes trans y lgtbi, "que llevan siete años sin desarrollarse" y a garantizar su cumplimiento en relación a los servicios públicos.

También ha abogado por realzar la interculturalidad y "aprovechar el potencial de riqueza humana y social para Aragón tanto de la población migrante por venir como de las culturas ya enraizadas, como la gitana", así como impulsar la universalidad efectiva de la sanidad y extenderla a todos los recursos públicos independientemente de la situación administrativa de las personas.

El candidato de IU-Sumar ha exigido la aprobación de las leyes de cultura de la paz y de cooperación al desarrollo y que estas sean "un suelo del que partir", y ha propuesto destinar el presupuesto para gasto militar a la industria civil y la economía real.

En el ámbito de la cultura, "no solo frenar el abandono institucional y los riesgos de censura o la conversión --de la cultura-- en un escaparate efímero", sino aprobar una ley de derechos culturales que comprometa el 2% del presupuesto para facilitar el acceso universal a la cultura, con propuestas como crear un centro del cómic o una "verdadera" filmoteca de Aragón.

Pepe Paz ha destacado así mismo la memoria democrática, urgiendo a recuperar la ley "que han tumbado las derechas" y a mejorar la "cultura de la memoria democrática" en los medios públicos de comunicación "en estos tiempos de avance del fascismo y el trumpismo".