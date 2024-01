IU y ZeC urgen a evitar que la Comunidad y la capital aragonesa sean "el vertedero del sur de Europa"

ZARAGOZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común (ZeC) han reivindicado este lunes "responsabilidad, control y coordinación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para evitar que la Comunidad Autónoma y su capital sean el vertedero del sur de Europa, el epicentro del tráfico ilegal de basuras", tras las investigaciones efectuadas por la Guardia Civil en un proceso de inspección de llegada de camiones procedentes del sur de Francia con residuos sin tratar.

En concreto, han sido tres operaciones del Seprona, Augias, Poubelle y Blanzar, un nexo claro con diferentes localidades de Francia, Burdeos, la Costa Azul e Iparralde y un destino final: la ciudad de Zaragoza.

El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, y la portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, han comparecido en rueda de prensa sobre el tráfico internacional de residuos y sus consecuencias para Aragón y su capital.

"Es un tema que preocupa mucho por sus afecciones a la salud y el medio ambiente", ha señalado Sanz, quien ha considerado que esta situación es "sumamente grave" porque incumple la ley y las normativas europeas y de gestión de residuos en la Comunidad; además de fomentar el cuarto negocio más lucrativo a nivel internacional, al generar entre 4.000 y 15.000 millones de euros en Europa. La gestión es competencia de las comunidades autónomas.

ZARAGOZA

Por su parte, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha manifestado su "grave preocupación" ante las denuncias y noticias aparecidas en medios de comunicación y que "parecen indicar que Zaragoza se está convirtiendo de forma ilegal en el vertedero de Europa".

Para la edil, el motivo de esta importación ilegal de residuos provenientes de Francia "es puramente económico", ya que en el país vecino la gestión de una tonelada de residuos urbanos, su tratamiento y eliminación, cuesta de media 250 euros, incluidos los 50 euros de impuestos y en España el coste es, en su totalidad, de 50 euros. "Un camión con 20 toneladas en Francia pagaría 5000 euros, y en España, 800", ha detallado.

"Es muy preocupante y debemos conocer qué está ocurriendo con las toneladas de residuos que diariamente se entierran en Zaragoza, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, provenientes de Europa, a costa de un daño irreparable en los ecosistemas y la salud de las zonas colindantes", ha indicado Tomás.

Para Zaragoza en Común, "la reincidencia de estas actividades delictivas, con el mismo origen y destino, hace necesario impulsar todas las medidas de control necesarias con el fin de evitar este tipo de delitos".

La portavoz de la formación ha anunciado que el Grupo Municipal registrará una batería de preguntas para esclarecer si existe algún tipo de coordinación entre el Gobierno de Zaragoza y el Gobierno de Aragón "para detectar el tráfico de residuos ilegales depositados en nuestra ciudad".

También preguntará si hay conocimiento o se ha solicitado información de las actuaciones realizadas por el Seprona de la Guardia Civil en la investigación sobre la importación ilegal de residuos con destino en nuestra ciudad. Asimismo, la formación quiere saber si el Ayuntamiento tiene previsto personarse en los futuros procedimientos judiciales y qué medidas se van a implementar para reforzar la trazabilidad de los residuos recepcionados en el CTRUZ.

Además, quieren conocer si en los planes de planes de recuperación de los 280 millones de euros que se van a invertir en la nueva planta de tratamiento de residuos está prevista la importación de residuos de fuera de Zaragoza, Aragón o España.

También han solicitado información sobre el análisis de las causas del derrumbe de la nave de compostaje del CTRUZ que se produjo el 25 de mayo del 2023 y conocer la previsión sobre la reconstrucción de la nave, para garantizar el correcto proceso de elaboración del compost.

"PARAÍSO FISCAL DE LA BASURA"

"Nos gustaría saber cómo es posible que basuras no tratadas acaben enterradas en el territorio aragonés. No puede ser el paraíso fiscal de la basura porque podemos llegar a ser el vertedero de Europa", ha aseverado el portavoz parlamentario de IU, quien ha acusado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de no ponerse a trabajar por Aragón y considerar que "el trabajo más importante es ganar las elecciones gallegas". "Es una vergüenza la dejación de funciones. Ya vale de soberbia y panfleto programático", ha lamentado.

En cuanto a la labor de oposición de IU, Sanz ha registrado este lunes en las Cortes de Aragón una batería de preguntas dirigidas al Gobierno autonómico para conocer cuál es su plan de acción, si van a abrir un procedimiento judicial y cuál es la coordinación entre el gobierno municipal y el autonómico.

Por ello, el diputado ha considerado que el Ejecutivo tiene que "dar cuenta" del control sobre lo que está ocurriendo, intensificarlo y ser transparente. "Queremos saber cómo colabora con el Seprona y cómo va a auditar la actividad en este sector, sobre todo en las empresas que están siendo diana de los asuntos investigados", ha explicado Sanz.

Otra de las cuestiones que ha destacado el portavoz de Izquierda Unida es que "estamos hablando de un servicio público" y en este sentido, va a pedir información sobre el estado del Plan Integral de Residuos de Aragón (Plan GIRA) caducado en 2022.