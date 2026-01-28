Izquierda Unida-Movimiento Sumar aboga por una transición energética "justa y democrática"

ANDORRA (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha celebrado este miércoles un acto público en Andorra, enmarcado en la convocatoria electoral del próximo 8 de febrero, donde su candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha abogado por una transición energética "justa y democrática".

Abengochea ha recordado que la transición energética debe afrontarse de manera "justa, democrática y con una planificación que sitúe a las personas y al territorio en el centro".

En su opinión, el cierre de la Central Térmica de Andorra evidenció que las alternativas de empleo prometidas no han llegado al ritmo necesario, generando incertidumbre en unas comarcas que llevan años esperando una reactivación real.

"Las administraciones públicas deben facilitar la implantación de nuevos proyectos industriales, impulsar la creación de empleo, mejorar las comunicaciones y garantizar la formación necesaria para adaptarse a un nuevo modelo productivo", ha señalado la candidata.

Para Izquierda Unida-Movimiento Sumar, el cierre de la térmica no puede ser entendido únicamente como un relevo tecnológico, sino que la transición energética "debe ir acompañada de un cambio profundo de paradigma que incluye una apuesta por tecnologías limpias con una ordenación pública del sistema energético que respete el territorio y evite daños ambientales irreversibles. Una planificación que hemos exigido y seguimos haciéndolo".

En apenas una década, Aragón ha pasado no solo de la térmica a las renovables, sino que ha duplicado prácticamente su capacidad de producción eléctrica gracias al avance de la energía eólica y fotovoltaica, que hoy generan por sí solas una potencia equivalente a casi el 40% de toda la producción eléctrica de 2015.

SOLUCIONES

Abengochea ha considerado "imprescindible" promover una movilización junto a los agentes sociales para exigir urgentemente al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a Enel-Endesa soluciones reales e inmediatas.

"Es necesario un compromiso firme con proyectos empresariales concretos que generen empleo, especialmente cualificado, y que se asienten en las comarcas mineras a corto plazo", ha explicado, para reiterar la necesidad de la puesta en marcha de un Plan de Inversiones en infraestructuras para los próximos años y un Plan Especial para los municipios afectados por el cierre de la central, todo ello en coordinación con los agentes sociales y de forma paralela al Plan de Acompañamiento y las medidas vinculadas a la denominada 'Transición Justa'.

En esta línea, la planificación energética, según la coalición, debe basarse en varios principios esenciales como la democratizar la energía y reconocer la electricidad como un bien esencial y de servicio público.

Para ello, se debe garantizar la participación del sector público en la producción y distribución, mediante la creación de una empresa pública de energía que gestione centrales hidroeléctricas, promueva redes de comunidades energéticas y se establezca una moratoria para nuevas instalaciones renovables superiores a 10 MW hasta contar con una planificación adecuada.

Además, Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha propuesto suspender la tramitación de proyectos o empresas promotoras bajo investigación judicial por corrupción y reformar el impuesto ambiental ligado al impacto paisajístico, social y ambiental de las renovables, para que tenga un efecto disuasorio real y destinar la recaudación a un fondo de restitución ambiental y compensación territorial.