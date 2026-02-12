Izquierdo dice que no va a "escurrir el bulto" y prepara la "reubicación" del PAR en el "entorno municipal"

El candidato del Partido Aragonés (PAR) para la presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, posa para Europa Press, a 29 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este jueves que no va a "escurrir el bulto" y que prepara la "reubicación" de este partido "en el entorno municipal", donde los aragonesistas de centro tienen 90 alcaldes y 380 concejales, principalmente en Teruel.

Ha indicado a Europa Press que, este miércoles, ha puesto su cargo a disposición de la Comisión Ejecutiva, reunida por primera vez tras las elecciones autonómicas del 8F, en las que Izquierdo ha perdido su escaño en las Cortes de Aragón, el único que tenía el PAR.

"Lo que tenía que hacer era asumir mi responsabilidad, lo que en este partido no ha pasado nunca, y predicar con el ejemplo", ha comentado Izquierdo, quien ha apostado por trabajar ya en la preparación de las elecciones municipales --que serán en 2027-- "desde el conocimiento que tenemos del territorio". En las próximas semanas se reunirá con sus concejales y alcaldes para conocer "las impresiones de todo el mundo".

Una de las actuaciones a abordar es "tratar de explicar mejor" el proyecto del PAR, ya que Izquierdo tiene la "sensación" de que no han sido capaces de hacerlo llegar, una vez que ha observado que muchos aragoneses han votado "a favor de un trasvase", en alusión a Vox, lo que para él era "impensable", pero "lo han hecho". "Hemos ganado un debate, hemos estado entre los tres mejores, pero no hemos sacado un diputado", ha lamentado.

Para el presidente del PAR, en estas elecciones "ha habido una polarización política absoluta" y los comicios autonómicos "se han convertido en unas elecciones generales", de forma que "la gente ha votado en clave nacional" para echar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno de España, pero "sorpresa, no le han echado: Veremos si es bueno para Aragón".

DIMISIÓN DE NIEVES SÁNCHEZ

En otro orden de cosas, ha aludido a la dimisión, esta mañana, de la esposa del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, como jefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT por unas presuntas adjudicaciones irregulares. "Si no era cierto lo que nosotros pusimos encima de la mesa, no entendemos por qué ha dimitido", ha dicho el presidente del PAR.

Alberto Izquierdo ha dicho que "al final las cosas se ponen en su sitio y el cerco se va estrechando", y añadido: "No sé hasta qué punto debe ser administradora de Teruel Existe". Ha pedido que la Fiscalía "se remangue y se ponga a trabajar".