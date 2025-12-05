Izquierdo (PAR) dice que el presupuesto de 2026 "suena bien" por "el cumplimiento claro de muchos acuerdos"

Archivo - El diputado del PAR, Alberto Izquierdo. - PAR. - Archivo

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha manifestado este viernes que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 "suena bien" por "el cumplimiento claro de muchos de los acuerdos" de investidura.

Ha indicado que "lo que hemos escuchado al presidente y a Roberto Bermúdez de Castro es una música que nos suena bien al PAR, en alusión a "una mayor y mejor inversión en los servicios públicos, en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los aragoneses, la sanidad, la educación, los servicios sociales, una potencia inversora en cuando a vivienda" y que "Fomento crece con potencia y eso tiene que tener un efecto positivo".

Izquierdo ha destacado la bonificación al 99% del grupo 2 del impuesto de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, "un tema capital".

Los presupuestos "hay que verlos al detalle, que es lo que vamos a hacer, pero en principio lo que vemos nos suena bien, vemos que crece la inversión pública en los servicios públicos, vemos que se habla de los hospitales de Teruel o de Alcañiz, del de Calatayud incluso, de equipamientos, de carreteras, de mejora en definitiva de la vida de los aragoneses", ha añadido.