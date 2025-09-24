Izquierdo (PAR) lamenta "la desaparición del aragonesismo" de las Cortes

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha celebrado, por un lado, algunos de los anuncios hechos este miércoles por el presidente autonómico, Jorge Azcón, como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la concertación del Bachillerato en centros privados, pero ha lamentado "la desaparición del aragonesismo" de la Cámara, donde se habla "poco" de Aragón.

Así ha resumido Alberto Izquierdo el discurso de Azcón con motivo del Debate del estado de la Comunidad, donde ha habido "una parte buena", de cumplimientos de los acuerdos con el PAR, con la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la concertación del Bachillerato en centros privados o la extensión de los centros de datos, pero también una "parte negativa" que ha considerado preocupante.

"Hemos escuchado poco defender Aragón", ha criticado el parlamentario del PAR, quien ha dudado de si ha escuchado "al presidente del Gobierno de España o al presidente del Gobierno de Aragón".

En sus palabras, "cada vez que la ultraderecha o la ultraizquierda se adueña de esta Cámara, desaparece el aragonesismo", en referencia a que no se haya hablado del Estatuto de autonomía, de financiación propia o del desarrollo de las competencias.

Para Izquierdo, Azcón es un presidente "muy preocupado por lo que pasa en España, muy preocupado por Cataluña, muy preocupado por el País Vasco y quizá poco centrado en Aragón".

Frente a ello, ha apostado por "hablar más de Aragón" y "explotar al máximo" el Estatuto de autonomía, que es "la única vía" para que la Comunidad se defiende de los "ataques" que está sufriendo.

"Aragón tiene motivos para estar muy preocupado y estaremos muy atentos mañana a ver qué dicen otros partidos sobre cuestiones que pueden condicionar el desarrollo de nuestra comunidad autónoma", ha finalizado.