Izquierdo (PAR) reclama una Hacienda foral aragonesa y crear la Policía Autonómica

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que "Aragón va bien, pero podría ir mejor con más autogobierno, reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía", para reclamar una Hacienda foral propia, también la creación de la Policía Autonómica.

"Competencia estatal, problema para los aragoneses", ha manifestado el diputado del PAR, quien ha defendido un proyecto "autonómico y leal, no como Cataluña", reclamando una financiación autonómica "adaptada a las necesidades reales", aunque "más dinero no es sinónimo de mejores servicios públicos".

Ha emplazado al Gobierno regional a hacer una aditoría de gestión, reconociendo su "buena voluntad", señalando que el Ejecutivo "no del todo cumple sus objetivos". Izquierdo ha llamado la atención sobre la falta de profesionales suficientes en los consultorios locales.

Además, ha pronosticado con ironía que los turolenses volverán a "ir en burro" porque "no le molesta a nadie", ha criticado "la mala gestión" del Red Eléctrica Española, ha recomendado a Azcón "evangelizar a los terraplanistas" para defender el incremento de la producción de energía, y ha criticado a Teruel Existe por "paralizar" proyectos energéticos.

Izquierdo ha expresado su apoyo al 'hub' de Defensa. Por otra parte, ha destacado la falta de efctivos de las fuerzas de seguridad en el territorio y ha pedido el aumento de las plantillas de la Guardia Civil y las Policías Locales: "El Gobierno de España debe resolver ese problema". Ha pedido "una Policía Autonómica real", como en Navarra, porque "primero son los aragoneses".

En materia de vivienda, ha apuntado que hay 46.000 jóvenes esperando a tener una vivienda y ha propuesto actualizar las partidas para viviendas públicas, "que el Gobierno eche una mano" a los Ayuntamientos.

También ha defendido la agricultura para mantener la población en el medio rural y se ha solidarizado con los agricultores afectados por los fenómenos meteorológicos. "Siento que no estamos a la altura", ha dicho, aunque para Izquierdo el gran problema es el recorte de un 20% de las ayudas de la PAC.