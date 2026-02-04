Izquierdo: "Veo al PAR apoyando al partido más votado y firmando un acuerdo que beneficie a Aragón"

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo. - RAMON COMET

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha afirmado en una entrevista con Europa Press: "Veo al PAR apoyando, si es necesario, al partido más votado y firmando un acuerdo de investidura que beneficie a Aragón".

La aspiración del PAR es obtener un escaño por la circunscripción de Teruel, "que lo vamos a sacar seguro", y consolidar un diputado por Huesca, ya que en las elecciones autonómicas de 2023 les faltaron poco más de 800 votos "y esta vez podemos conseguirlo".

Respecto a Teruel Existe, ha señalado que "los turolenses, esta última semana, van a descubrir muchas cosas que les van a hacer reconsiderar su voto" porque "aquellos que decían defender a Teruel quizá estaban defendiendo otras cuestiones que no tienen nada que ver con Teruel".

Las claves de ese acuerdo de investidura pasarían por que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón, que los aragoneses estén por encima de tod; que nos olvidemos de Madrid, que dejemos de recibir órdenes y que pasemos a tomar un papel protagonista".

A su juicio, esta campaña está "absolutamente" influida por la política nacional, que "lo ensucia todo y está perjudicando a los aragoneses porque quizá alguien piensa que va a votar para echar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a seguir porque aquí lo que se decide es quién va a gobernar Aragón y quién va a intentar mejorar la vida de todos los aragoneses".

De esta forma, "el adversario a batir, para el PAR, es todo aquello que signifique ir contra los aragoneses, ir contra Aragón, contra el pacto y el acuerdo, y Vox significa ruptura, enfrentamiento y un trasvase del Ebro que cada día está más cerca por culpa de la involución democrática que estamos sufriendo".

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

La iniciativa prioritaria del PAR para la provincia de Teruel es elevar al 20% las ayudas al funcionamiento empresarial, actualmente situadas en el uno por ciento. Es "el gran proyecto que Teruel tiene que pelear de una forma absolutamente contundente", ha dicho Izquierdo, señalando que "significaría un impacto de más de 300 millones de euros al año".

También "conseguir que la energía llegue a la capital", en alusión a la electrificación de la línea Mezquita de Jarque-Platea para atraer empresas, por otra parte "desbloquear las comunicaciones", como la prolongación de la autovía A-68 hasta Alcañiz y, en general, "conseguir que Teruel se convierta en una provincia dinámica que trabaja y crece" y "olvidarnos ya de estar en contra de todo y de esa política que defiende Teruel Existe con la que todos tendremos que hacer pendientes y pulseras porque es lo que podemos hacer, según su criterio".

En la lucha contra la despoblación, Alberto Izquierdo apuesta por "conseguir que los que están se queden, que el panadero que va a cerrar no cierre, y trabajar muchísimo en el relevo generacional, una de las cuestiones más importantes".

Otra propuesta es impulsar una fiscalidad diferenciada porque "la gente que vive en el medio rural debe pagar menos impuestos que la que vive en el medio urbano: Tenemos que ser capaces de hacer microcirugía política", así como "hacerles la vida más fácil con unos servicios públicos de calidad y a medida".

HACIENDA FORAL

A juicio de Alberto Izquierdo, implantar una Hacienda foral "es un objetivo viable si el Gobierno de Aragón y los partidos realmente representan a Aragón". Ha propuesto derogar los decretos de Nueva Planta, aprobar por unanimidad en las Cortes de Aragón la puesta en marcha de la Hacienda foral mediante la negociación con el Estado y crear una comisión técnica que empiece a trabajar con eso.

"Si hacemos todo eso, Aragón, en un plazo menor a tres años, podría tener ya y disfrutar una Hacienda propia" para "recaudar y administrar sus impuestos, por supuesto, con un pacto de financiación con el Estado que tenga la solidaridad como elemento, por supuesto, con otros territorios" porque "nosotros ni somos insolidarios ni queremos perjudicar a otras tierras".

"Lo que decimos es que Aragón hoy genera tanto como recibe y lo que pedimos es, al menos, administrarlo para que no veamos cómo en la última legislatura se produjo, casi mil millones de euros presupuestados en infraestructuras en Aragón volvieron a los presupuestos generales del Estado".

Ha opinado que la financiación autonómica "no puede ser mejor" si el nuevo modelo se aprueba con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) porque "al final" tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como Feijóo "se deben a partidos nacionales que lo único que les importa son los mayores caladeros de votos y Aragón no lo es", puntualizando que "no será peor porque peor es imposible".

Alberto Izquierdo ha pronosticado que en estas elecciones el PAR dará "un impulso a la recuperación del centro del aragonesismo, del pacto, de la moderación y de poner a los aragoneses por delante, algo que cada vez tenemos más claro: Aragón primero y los aragoneses primero tiene que ser el lema no del PAR, sino del próximo Gobierno de Aragón".

En cuanto a la corrupción, el candidato del PAR ha comentado que su programa electoral incluya "las medidas que todos nos hemos dado", añadiendo que "para eso está la ley, el código ético de este partido que se firma desde hace muchos años".

"Somos el partido que más ha gobernado en Aragón, el partido que más ha gestionado en Aragón y, desde luego, ha habido algún caso en el pasado, lógicamente, pero que se pongan todos a mirar a su alrededor, porque seguro que somos el partido más limpio de Aragón, incluidos los que acaban de llegar".

Ahora en el PAR "la militancia está fuerte, unida", tras un congreso en que "el partido se reprogramó políticamente" y salieron "todas las cuestiones" por unanimidad. "Hoy somos un partido asambleario y cada decisión que toma el partido la toma por votación de toda su militancia", de forma que "estamos fuertes, unidos y confiados en alcanzar un futuro mucho más esperanzador", ha concluido.

