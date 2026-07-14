La Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza inicia en otoño su traslado de Vía Univérsitas a su nueva sede en la Expo

1104258.1.260.149.20260714154651 El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, visita la nueva sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El traslado de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza desde sus instalaciones actuales en Vía Univérsitas hasta su nueva sede en el Parque Empresarial Dinamiza-EXPO comenzará en otoño, tras una inversión de 1.726.285 euros por parte del Gobierno de España.

Las nuevas instalaciones en la Expo permitirán mejorar de forma notable la atención a la ciudadanía, con más puestos de atención presencial y asistida, y aumentarán en un 30% la capacidad para realizar exámenes teóricos del permiso de conducir.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha visitado este martes las obras de acondicionamiento de la nueva sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, ubicada en la avenida de Ranillas número 63, donde ha comprobado el avanzado estado de los trabajos.

Fernando Beltrán ha destacado "el importante esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico, para dotar a Zaragoza de una jefatura moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía y del personal que presta servicio en ella".

La actuación supone una inversión total de 1.726.285 euros, de los que 1.408.422 euros se destinan al acondicionamiento del edificio, 190.813 euros a la adquisición de nuevo mobiliario de oficina y 127.050 euros a la compra de plazas de aparcamiento para la Jefatura Provincial de Tráfico.

El edificio cuenta con una superficie total de 4.841 metros cuadrados, de los que 2.577 metros cuadrados corresponden al proyecto de acondicionamiento de la nueva sede de la Jefatura Provincial de Tráfico. El resto alberga el Centro de Gestión del Tráfico Pirineos- Valle del Ebro y las zonas comunes.

TRASLADO

El inmueble fue adquirido por la Dirección General de Tráfico en 2010 y desde 2015 acoge el Centro de Gestión del Tráfico, trasladado desde la sede de Vía Univérsitas.

Las nuevas dependencias permitirán mejorar de forma significativa la atención a la ciudadanía gracias a siete puestos de atención presencial, seis puestos para el uso asistido de la sede electrónica de la DGT y uno específico de teleatención.

La idea, ha apuntado Fernando Beltrán, es "ir trayendo aquí paulatinamente servicios" y trasladando a los funcionarios, una operación que comenzará en septiembre para concluir "uno o dos meses" después, es decir, hacia el final del otoño. "Todavía falta amueblarla, pero --la nueva sede-- ya está lista para ser usada en el momento en que se vayan planificando los traslados", ha observado.

A juicio del delegado del Gobierno en Aragón, "los trabajadores gozan de unas instalaciones modernas, con muy buena luz y en un entorno privilegiado para venir a trabajar, en una zona que ya ha reverdecido tras la Expo de Zaragoza". En este sentido, ha descartado por el momento ampliaciones de plantilla: "Se moverán aquí los mismos que tenemos".

AULA PARA EXÁMENES

Además, la nueva sede incorpora un aula informatizada para exámenes teóricos con capacidad para 45 aspirantes, lo que supone un incremento del 30% respecto a la capacidad actual y permitirá realizar hasta 6.300 pruebas al mes, "una cifra importante que agilizará un poco" la carga de personas pendientes de ser examinadas.

El edificio contará también con una sala permanente de educación vial, un salón de actos equipado para la celebración, grabación y retransmisión en tiempo real de eventos, un grupo electrógeno de respaldo para la Jefatura Provincial y el Centro de Gestión del Tráfico, y un espacio adaptado para el estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal del personal de la Jefatura.

Fernando Beltrán ha subrayado que esta actuación "es un ejemplo del compromiso del Gobierno de España con la mejora continua de los servicios públicos, acercando a la ciudadanía unas instalaciones más funcionales, accesibles y preparadas para afrontar los retos de la movilidad del futuro".

"Es una Jefatura puntera en España, con un diseño compacto que homogeneiza también la presencia del centro de gestión de pantallas, donde todos los funcionarios de Tráfico van a estar en el mismo edificio", ha concluido.