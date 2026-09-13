Joao Ferreira y Filipe Palmeiro ganan la Baja España Aragón en coches y Lorenzo Santolino en motos

Baja España Aragón 2026. - TONI GRASES.

TERUEL 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Baja España Aragón 2026 Trofeo GETAC ha concluido este domingo en la provincia de Teruel con la victoria de Joao Ferreira y Filipe Palmeiro en coches y Lorenzo Santolino en motos.

João Ferreira y Filipe Palmeiro han vuelto a hacerse con la victoria en la Baja España Aragón 2026. El piloto portugués, al volante de su Toyota Hilux EVO, dominó la prueba y confirmó su gran adaptación a los exigentes caminos turolenses.

Ferreira, vigente vencedor, se colocó desde el inicio en las primeras posiciones y marcó el mejor ritmo durante la jornada del sábado, siendo el más rápido en los dos sectores selectivos. Los portugueses Luis Portela y Carlos Mendes (Toyota Hilux EVO) fueron segundos, a 3:53.4 del vencedor, puesto ganado en el último tramo en su debut en la prueba, su primer podio en la Baja.

Mientras que los sudafricanos Saood Variawa y Charan Moore (Toyota Hilux EVO) completaron el podio a 5:31.0. De este modo los tres primeros puestos estuvieron copados por el Toyota Hilux EVO. Yazeed Al Rajhi quedaba fuera del podio por problemas en la última especial.

También destacó la participación de Cristina Gutiérrez, una de las grandes referentes españolas del rally raid. La burgalesa volvió a competir en una prueba especialmente exigente y demostró una vez más su experiencia y competitividad al volante, siendo una de las pilotos españolas más seguidas del campeonato. Cuarta final en su estreno como piloto de Santana, copilotado por ver primera por Marc Solá, hizo una carrera soberbia.

Gonçalo Guerreiro y João Lutas han sido los grandes dominadores de la categoría Challenger en la Baja España Aragón 2026. A los mandos de un Taurus Evo Max, el equipo portugués se ha impuesto en la clasificación final de la categoría con un tiempo acumulado de 6:34:19.8, aventajando en 5:38.9 a sus principales perseguidores.

Guerreiro también fue el más rápido en la última especial, la SS3, completando los 151,07 kilómetros en 2:01:31.1. Con este resultado, confirmó su primera posición y cerró una actuación muy sólida durante toda la prueba.

La segunda posición de Challenger fue para Mitchel Van den Brink y Bart Van Heun, con su Can-Am Maverick R, que finalizaron con un tiempo de 6:39:58.7.

El podio lo completaron Hans Klaassen y Siripanyavuthi, con un Taurus T3 Max, tras acumular 6:45:24.8. Alfonso Oliveira y Daniel Jordao se han proclamado vencedores de la categoría SSV de la Baja Aragón 2026 después de completar las tres especiales con el mejor tiempo acumulado.

A los mandos de un Can-Am Maverick R, la pareja portuguesa ha sabido mantener la primera posición hasta el final pese al fuerte ritmo impuesto por sus principales rivales.

Oliveira y Jordao han detenido el cronómetro en un tiempo total de 6 horas, 50minutos y 28,3 segundos, consiguiendo una ventaja de 1 minuto y 38,2 segundos sobre sus compatriotas Rui Rodrigues y Rui Moreira. Precisamente Rodrigues y Moreira han protagonizado una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Su Can-Am Maverick R fue el más rápido en la tercera y última especial, completando los 151,070 kilómetros en 2:08:53.0. Finalmente, Rodrigues y Moreira han terminado segundos de la clasificación general con un tiempo de 6:52:06.5, quedándose a menos de dos minutos de la victoria.

MOTOS

Lorenzo Santolino se ha proclamado ganador de la Baja España Aragón 2026 en la categoría de motos, después de completar con el mejor tiempo el último tramo de la prueba, el sector selectivo Argente-Concud, de 151,07 kilómetros. El salmantino reedita así su éxito de 2025 y se mantiene como número 1.

El piloto de Sherco ha firmado un tiempo de 2:07:20, imponiéndose en el último tramo y asegurando así la victoria final en una jornada decisiva. Santolino partía a la última especial empatado en cabeza de la clasificación general con el debutante David Braceras (Honda) se ha visto obligado a retirarse durante el SS3. Una fuerte caída le ha dejado con una clavícula rota al piloto de Castellón acabando así su estreno en la Baja.

Tras los tres sectores disputados, Santolino finaliza al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 6:57:27. Segundo absoluto acaba un debutante en la Baja como es el andaluz Sergio Navarro (Husqvarna).

El Campeón de España de Enduro ha firmado un excelente debut en la cita aragonesa y aunque se quejaba de falta de velocidad punta en su moto, ha podio hacerse con puesto de podium.

La tercera posición final ha sido para Alfredo Pellicer (KTM) otro joven piloto de enduro que pasó a los raids ya el año pasado, cuando debutó en la Baja y que ahora conquista su primer podio. Javi Vega (Kove) queda a las puertas del podio como cuarto de la general mostrando su velocidad y regularidad que atesora el madrileño.

Quinto general llegaba el primer aragonés, Sergio Salvador (GAS GAS) con mucha adaptación al terreno de casa. Sexto absoluto, primer quad, el portugués Tomás Paulo que se ha proclamado vencedor de la prueba, tras firmar también el mejor tiempo en el último tramo. La segunda posición ha sido para el francés Antoine Sanchez.

En la categoría femenina de motos, Sara García (Yamaha) se ha proclamado vencedora de la prueba, con un tiempo acumulado de 7:57:35.0. La segunda posición FIM ha sido para Joanna Modrzejewska, con un registro de 9:13:40.0, incluyendo una penalización de siete minutos, mientras que Priyankka Dutta ha completado el podio FIM Women.

La piloto de Zamora ha sido la mejor fémina española por delante de la vasca Norita Estebán (Kove) y de la madrileña Esther Merino (Husqvarna).

CAMIONES

El equipo checo de Karel Poslední y Karel Dongres y Filip Skrobánek con un MM Technology Dakar EVO4 4x4 han ganado finalmente en camiones con solo 19,1 segundos de diferencia sobre los líderes del viernes.

Así pues, Gerrit Zuurmond, Jan Van der Vaet y Jaap Zurmond, a los mandos de un MAN TGA 4x4 han finalizado segundos tras una dura pelea por la victoria. Los holandeses Tjeerd Van Ballegooij/ Anthony Dekker / Dick Zuurmond con su MAN TGN se ganaron la plaza de podio en la parte final del recorrido.

William de Groot y Koen Hendriks y Remon Van der Steen (MMT Dakar EVO 04 4x4), tercero la primera etapa han sido cuartos, fuera del podio por solo 13,3 segundos de los terceros.