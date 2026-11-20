El presidente Jorge Azcón en el acto de inauguración del congreso de las Comunidades Aragonesas del Exterior. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado este viernes en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli el Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior, una cita que se celebra cada cuatro años y que reúne en Zaragoza a representantes de las Casas y Centros de Aragón repartidos por España y distintos países del mundo.

"Vosotros sois la muestra de que allí donde vive un aragonés, Aragón está vivo", ha afirmado el presidente ante los participantes en el encuentro.

Durante su intervención, Azcón ha agradecido el compromiso de los aragoneses que mantienen vivo el vínculo con la comunidad desde sus lugares de residencia y ha destacado el papel que desempeñan en la conservación y difusión de la identidad aragonesa.

El congreso se celebra este viernes y sábado bajo el lema 'Aragón, raíces que proyectan futuro', una idea sobre la que ha girado buena parte del discurso del presidente.

Azcón ha reivindicado el legado de generaciones de aragoneses que, dentro y fuera de la comunidad, contribuyeron con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de Aragón y transmitieron valores como la nobleza, el compromiso y la tenacidad.

En este sentido, ha señalado que esas raíces son las que permiten construir el Aragón del presente y del futuro, una comunidad que vive un momento de crecimiento y generación de oportunidades gracias a sectores estratégicos como la logística, la industria, el ámbito tecnológico, el aeroespacial o la defensa.

"Estamos dando forma al Aragón del futuro, que nos está permitiendo vivir uno de los mejores momentos de nuestra historia", ha señalado.

El presidente ha asegurado que ese desarrollo está contribuyendo a que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida en Aragón y a que quienes tuvieron que marcharse encuentren motivos para regresar.

"En Aragón hay futuro. En nuestros pueblos y ciudades hay motivos para emprender, formar una familia y divisar el porvenir con esperanza", ha señalado.

Asimismo, ha querido reconocer expresamente la labor de las comunidades aragonesas en el exterior por mantener vivas las tradiciones, la cultura y los símbolos de la Comunidad, así como por proyectar la imagen de Aragón en los países y territorios en los que desarrollan su actividad.

FORTALECER LOS VÍNCULOS CON ARAGÓN

Azcón ha animado a los participantes a aprovechar el congreso para compartir experiencias y aportar propuestas sobre cómo seguir fortaleciendo los vínculos entre Aragón y sus comunidades en el exterior. "En el Aragón que estamos construyendo contamos con todos vosotros", ha manifestado.

Actualmente existen 65 Casas y Centros de Aragón reconocidos, de los que 14 tienen su sede fuera de España, en países como Francia, Bélgica, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba o México.

Estas entidades desempeñan una labor fundamental para mantener la conexión de miles de aragoneses con su tierra de origen y para difundir la cultura y las tradiciones aragonesas en todo el mundo.

El Congreso de Comunidades Aragonesas en el Exterior está organizado por el Gobierno de Aragón en cumplimiento de la Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior, se celebra cada cuatro años y tiene como objetivo reforzar la colaboración entre las instituciones aragonesas y las comunidades asentadas fuera del territorio autonómico.