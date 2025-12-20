Jorge Azcón avanza que el PP Aragón "reforzará su equipo mejorándolo" de cara al 8F

El presidente Azcón frente al monumento al Justicia. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato popular a la reelección, Jorge Azcón, ha avanzado que su partido "reforzará su equipo mejorándolo" de cara a la elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

Azcón, a preguntas de los medios de comunicación antes de participar en la ofrenda al Justicia de Aragón, ha defendido que el equipo del PP "ha hecho un buen trabajo" y que se encuentra en un "buen momento". Frente a los "problemas" con las listas, las "divisiones internas" y los "cambios" que intuye en otras formaciones, el presidente del PP ha explicado que en su partido "vamos a reforzar al equipo mejorándolo, pero esencialmente manteniendo a aquellos que han hecho bien su trabajo".

Por ello, "aunque podamos plantear cambios que mejoren lo que ya hemos hecho, vamos a plantear que la inmensa mayoría de la gente que ha venido trabajando y que ha estado haciendo un magnífico trabajo pueda continuar haciéndolo", ha asegurado.

Azcón, además, considera "muy preocupante" el expediente abierto por la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones durante la rueda de prensa de balance adelantado del curso político en plena campaña electoral de las elecciones al parlamento de Extremadura.

"Es verdad que hay denuncias a distintos partidos políticos, ha comenzado reconociendo Azcón, pero lo que nunca había pasado es que sea el presidente del Gobierno de España al que se le condene por hacer campaña electoral aprovechándose de las instituciones, aprovechándose del Gobierno cuando no toca", ha señalado.

En ese sentido, ha reclamado que el presidente del Gobierno de España "debería dar ejemplo de lo que es juego limpio", pero, "por desgracia", ha lamentado, " lo que vemos es hoy un presidente del Gobierno condenado por haber hecho campaña electoral cuando no toca".

Una crítica en la que ha incluido a la candidata Pilar Alegría, de la que ha indicado que ha sido "condenada" por prácticas similares hasta en dos ocasiones. "A tener que pagar de su propio bolsillo 2.200 euros por hacer campaña electoral cuando no tocaba, aprovechándose de su cargo de portavoz del gobierno", ha especificado.

Ante esos hechos ha expresado su esperanza de que esas condenas desaparezcan en la próxima campaña electoral en Aragón.