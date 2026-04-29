Jorge Azcón (PP) investido presidente del Gobierno de Aragón de la XII legislatura

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha elegido este miércoles, 29 de abril de 2026, presidente del Gobierno autonómico de la XII legislatura con los 26 votos de su grupo, el PP, y los 14 de Vox, que suman 40 diputados de un total de 67 escaños. Los restantes grupos, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, han votado en contra.

La votación ha sido por llamamiento, comenzando por el diputado del PP José Luis Bancalero, y no ha deparado sorpresas, produciéndose el resultado anunciado días atrás. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha proclamado la investidura de Azcón, que ha recibido los aplausos de PP y Vox.

Azcón encara de esta forma su segunda legislatura de gobierno, tras ser elegido presidente por primera vez en el verano de 2023, cuando formó el primer Ejecutivo con Vox, que duró un año, siguiendo un año más el Gobierno de la XI legislatura con el PP en solitario.

El jefe del Ejecutivo convocó elecciones autonómicas el pasado mes de diciembre, después de que Vox rehusara apoyar el proyecto de ley de presupuestos. Los comicios se celebraron el 8 de febrero, a lo que ha seguido una negociación de más de dos meses que concluyó a mediados de este mes de abril con la firma de un acuerdo con Vox que recoge medidas como la prioridad nacional y la aprobación de cuatro presupuestos, de 2027 a 2030.