Jorge Pueyo (CHA) se suma al lema recuperado del 'No a la guerra': "Aragón es un pueblo de paz"

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes, Jorge Pueyo, ha mostrado su rechazo al reciente ataque de EEUU e Israel a Irán y ha defendido que "Aragón es un pueblo de paz": "Como decía Joaquín Costa, Aragón no se define por la guerra: Aragón se define por el Derecho. Esta es su nota característica y el rasgo más sobresaliente del carácter aragonés", ha reivindicado.

El diputado aragonesista ha reclamado el respeto al derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo "frente a la lógica de la escalada de violencia" y ha reprochado la falta de reacción de "los patriotas del 'viva España'" frente a las amenazas de Donald Trump.

Pueyo ha recordado que "tras los oscuros años de dictadura franquista esas ideas renacieron en Aragón de la mano del 'OTAN no, bases fuera', 'militars au d'astí', porque sabemos que la militarización nunca trae una paz duradera. Y los aragoneses y aragonesas salimos masivamente con cadenas humanas y en las marchas antibases de los 80 contra la base americana, con la insumisión de los 90 siendo Zaragoza la segunda ciudad del Estado con más insumisos presos, con el 'No a la guerra' de Irak, y con las marchas contra el polígono de las Bardenas", ha repasado.

Además, ha señalado que "hoy, cuando el mundo vuelve a deslizarse hacia una peligrosa escalada de conflictos, en Aragón seguimos siendo los mismos. Un pueblo que se opone a las intervenciones imperiales y que tiene experiencia en ello desde hace más de doscientos años. Ni las permitimos cuando las intentaron sobre nosotros ni las apoyaremos ahora cuando las ejercen sobre otros", ha defendido.

En su alegato antibelicista, Pueyo ha remarcado que "hoy somos quienes más presión militar por habitante sufrimos en todo el Estado. Hoy escuchamos las bombas caer en San Gregorio y las Bardenas y sentimos retumbar nuestras ventanas con los vuelos militares por encima de población civil. Desde Aragón queremos recordar algo muy simple: Las guerras las deciden los poderosos, pero las sufren siempre los pueblos. Tenemos experiencia con esto", ha añadido.

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón se ha preguntado: "¿Dónde están los patriotas del 'viva España'? ¿Dónde está su amor a la patria cuando un presidente extranjero nos amenaza y no respeta la soberanía? Azcón, Abascal, Feijoo, Ayuso, ¿Hay alguien ahí? No hay nadie, igual que no lo hubo cuando el franquismo sumiso a los americanos colocó aquí sus bases. Por desgracia ya sabemos donde están y como son: su patriotismo es de pulsera de España en la muñeca, pero cartera en Suiza y su lengua lamiendo las botas de los Estados Unidos", les ha reprochado.

"Por eso, ha subrayado, Aragón estuvo, está y estará frente a la violencia y con la fuerza del Derecho y en este caso el respeto al Derecho Internacional, la diplomacia y el multilateralismo frente a la lógica de la escalada de violencia. Lo que hace veinte años valía para oponerse al trío de las Azores y la barbarie que hicieron en Irak, vale hoy para oponerse al trumpismo y el sionismo. Desde el aragonesismo siempre diremos 'No a la guerra'", ha finalizado.

CONTRA LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE NATALIA CHUECA

Por su parte, el presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha criticado la política del gobierno municipal de Natalia Chueca en materia de vivienda pública asequible para jóvenes por resultar "insuficiente" y dedicarse a vender el suelo municipal "al mejor postor".

"La alcaldesa habla de viviendas asequibles con alquileres orientativos de hasta 900 euros, que son claramente insuficientes para absorber la presión real del mercado. Resulta evidente que los compromisos del Partido Popular no responden al drama que sufren miles de hogares zaragozanos", ha reprochado.

El dirigente aragonesista en Zaragoza ha recordado que la capital aragonesa "vive hoy una crisis de acceso a la vivienda que golpea con fuerza a jóvenes, familias y rentas modestas".

En ese sentido, ha apuntado que los datos oficiales del Gobierno de Aragón señalan que, en apenas dos años, el precio medio del alquiler en la capital ha subido más de 100 euros mensuales y se sitúa ya por encima de 700 euros. "Estas cifras, ha valorado Bernal, están muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios y muestran que el mercado libre no regula los precios, sino que los explota al servicio de la especulación y del lucro fácil".

"Mientras tanto, proyectos como los anunciados por la alcaldesa Natalia Chueca, que habla de 'viviendas asequibles' con alquileres orientativos de hasta 900 euros, son claramente insuficientes para absorber la presión real del mercado. Resulta evidente que los compromisos del Partido Popular no responden al drama que sufren miles de hogares zaragozanos", ha añadido.

Para Bernal, "Chunta Aragonesista sostiene que la vivienda no debe ser un producto de mercado ni un camino para el enriquecimiento privado, sino un derecho fundamental para la cohesión social. No podemos permitir que familias trabajadoras, estudiantes o mayores queden fuera por un pelotazo inmobiliario que concentra riqueza en pocas manos y estrangula la vida diaria de la gente. Por eso, desde CHA proponemos intervenir el mercado donde falla y hace inaccesible el acceso a vivienda digna", ha defendido.

El presidente de CHA-Zaragoza ha explicado que "nuestra propuesta no se queda en la regulación: proponemos ampliar de manera real y ambiciosa el parque público de alquiler. No hablamos de migajas aisladas, sino de movilizar recursos públicos para construir, rehabilitar y poner en alquiler miles de viviendas que se ajusten a la capacidad económica de la gente, con prioridad para jóvenes y familias. Esto incluye medidas como activar viviendas vacías y rehabilitar edificios degradados bajo gestión cooperativa, garantizando que el alquiler no supere una proporción razonable de los ingresos de quienes viven en ellos".

Así, ha propuesto utilizar el suelo público "como una verdadera herramienta estratégica al servicio de todas y de todos para construir vivienda, y no como la tabla de salvación presupuestaria que es actualmente para el PP, a través de la enajenación", ha apuntado.

Bernal ha señalado que "la titularidad pública y la intervención responsable del mercado no son dogmas ideológicos, sino respuestas necesarias ante una crisis que en Zaragoza ya supera lo imaginable y amenaza con expulsar a quienes hacen viva esta ciudad.

Por eso, su formación ha reafirmado su compromiso con una política de vivienda que no deje a nadie atrás y que coloque el bienestar de las personas en el centro".

Bernal ha hecho estas declaraciones en la sede nacional de los aragonesistas ante la decisión de la FABZ de suspender la celebración de la Cincomarzada por las previsiones de lluvia, lo que ha llevado a CHA a celebrar un acto festivo en su sede de la calle Predicadoresa la que han asistido la coordinadora de CHA en la ciudad de Zaragoza, Ana Lasierra, la coordinadora de Choventut Aragonesista, Marina Rodríguez, el diputado y portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, y la también parlamentaria Mary Carmen Bozal.

Chuaquín Bernal ha lamentado que al mal tiempo haya obligado a suspender este año "nuestra fiesta, nuestro día de celebración y reivindicación, en el que Zaragoza vuelve a latir con la fuerza de nuestra gente, con la música, la alegría y el orgullo de ser aragonesistas, feministas, ecologistas y republicanos". "Porque la Cincomarzada no es solo una fiesta. Es también un punto de encuentro, un espacio donde demostramos que la lucha por un Aragón más justo sigue viva".