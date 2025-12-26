Jorge Pueyo será el candidato de CHA a las elecciones autonómicas

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, junto a los cabezas de lista por Zaragoza, Jorge Pueyo, y por Huesca, Verónica Villagrasa, junto a otros representantes de CHA incluidos en las listas de la formación para las elecciones del 8F. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jorge Pueyo será el candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. El diputado de Sumar en el Congreso encabezará la lista por Zaragoza por delante de la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, en unas listas cremallera que en el caso del Alto Aragón liderarán Verónica Villagrasa y, por las comarcas turolenses será Javier Carbó.

El acuerdo previo alcanzado en las tres provincias acorta el proceso de primarias evitando la votación de candidatos convocada para este domingo 28 de diciembre y desembocando directamente en la reunión del Comité Nacional Extraordinario el próximo 3 de enero en la que se ratificarán las listas elaboradas y se proclamará definitivamente al candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, ya que tanto Pueyo, como Villagrasa y Carbó estarían facultados para postularse.

Antes, entre este lunes 29 y el 2 de enero se constituirán las comisiones de coordinación para elaborar el resto de la lista de las diferentes candidaturas por cada circunscripción.

"Las candidaturas anunciadas son fruto de un diálogo intenso entre todas las sensibilidades de CHA, que se ha caracterizado por la gran generosidad para llegar a acuerdos por el bien de la formación y de los aragoneses", ha resaltado la secretaria general, Isabel Lasobras, que ha subrayado la "cohesión" de la formación.

Con el oscense Jorge Pueyo al frente e Isabel Lasobras como número dos, los primeros puestos de la lista por Zaragoza la completan en formación cremallera el alcalde de Longares (Zaragoza), Miguel Jaime Angós, también consejero comarcal en la Comarca Campo de Cariñena; la integrante del Comité Nacional Maricarmen Bozal Jurado, de número cuatro; y el alcalde de La Muela (Zaragoza), Adrián Tello Jimeno, como número cinco.

Por el Alto Aragón, encabezará la lista la secretaria territorial del Alto Aragón, Verónica Villagrasa Dolsa, seguida de Mascún Ariste Campos, concejal de Sariñena y consejero comarcal de Monegros; Laura Climente Laín, portavoz en el Ayuntamiento de Jaca y vicepresidenta de la comarca de Jacetania; José Luis Parra Pascau, concejal de Oz y Costeán; y, en quinto lugar, Nuria Ortega Gambau, miembro del Comité Nacional. Y por las comarcas turolenses concurrirá Javier Carbó Cabañero.

Con esos nombres CHA afronta una campaña electoral "con muchísimas ganas" de trabajar por Aragón: "No empezamos de cero, contamos con el gran trabajo que realizan todas las personas que representan a CHA en las diferentes concejalías, alcaldías y consejeros comarcales", ha reivindicado Lasobras que ha reclamado para CHA ser "el partido de referencia de las personas progresistas y aragonesistas, la candidatura útil de izquierdas, donde se engloban todas las sensibilidades", ha definido.

Todo para "ilusionar" y "movilizar" en la construcción de "una mayoría de cambio frente a las políticas de Azcón y a la ultraderecha" para una cita con las urnas en las que CHA "solo hablará de Aragón y no de Madrid": "Creo que estas son las elecciones de CHA. Siempre estábamos pidiendo unas elecciones autonómicas fuera de las municipales y creo que es un buen momento", ha considerado la secretaria general de los aragonesistas que, pregunta por las expectativas electorales de la formación --parte de los actuales tres diputados en las Cortes--, ha opinado que estarían satisfechos "con crecer".

SIN MARGEN PARA EL ACUERDO DE LAS IZQUIERDAS

Una puesta de largo llevada a cabo a pocas horas de que concluya este viernes el plazo establecido para la presentación de coaliciones y la posibilidad prácticamente descartada de que los grupos de izquierda en Aragón alcancen un acuerdo antes de la medianoche.

CHA se mantiene en su posición: candidatura de unidad de la izquierda aragonesa luego de una reunión con todas las formaciones -- CHA, IU, Podemos, Movimiento, Sumar y Partido Verde-- en unas negociaciones "sin vetos cruzados ni interferencias, lejos del ruido y del 'Juego de Tronos de Madrid", ha reiterado Isabel Lasobras.

"Nunca hemos aceptado una unidad de la izquierda a la carta que defienden algunas fuerzas políticas. Ya no creemos en reuniones bilaterales sino en reuniones donde estén representadas todas las fuerzas políticas", ha advertido Lasobras, quien ha confirmado encuentros por separado con Izquierda Unida, Podemos y Sumar.

Pero ha mostrado su sorpresa tras constatar los vetos de Podemos al acuerdo de IU en Aragón y a Sumar y la judicialización del proceso de primarias de Podemos.