Una jornada aborda las estrategias de mejora de la práctica clínica en salud mental

Jornada de Adecuación de la Práctica Clínica en Salud Mental. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Mental del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera, ha inaugurado la jornada de Adecuación de la Práctica Clínica en Salud Mental, que se ha celebrado esta semana en Zaragoza y que ha estado centrada en la exploración de planes, estrategias y avances innovadores dentro de este ámbito.

Según ha expuesto Corbera, adecuar la práctica clínica es asegurar que cada atención tenga sentido para la persona que la recibe, teniendo en cuenta su entorno, "y conjugando ciencia, prudencia y humanidad", con una asistencia sanitaria que requiere de "sensibilización y abordaje integral".

La jornada, organizada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), en colaboración con la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Aragón, ha tenido lugar este miércoles, 10 de diciembre, en la Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco del Ejecutivo autonómico.

Ha estado dirigida a profesionales sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, especialmente de los ámbitos de la psicología, la psiquiatría, la atención primaria, la farmacia y los servicios centrales, así como a pacientes, personas usuarias y asociaciones vinculadas a la temática.

La directora gerente del IACS y representante de Aragón en el Consejo Ejecutivo de GuíaSalud, Elena Gonzalvo, ha afirmado que el objetivo de esta jornada ha sido "reflexionar, compartir y avanzar juntos en un escenario que es complejo".

En ella, se han analizado cuestiones clave relacionadas con las Guías de Práctica Clínica y otras actuaciones basadas en la evidencia, orientadas a mejorar la calidad asistencial. Entre otros contenidos, se ha presentado la Guía de práctica clínica de intervenciones psicosociales en el trastorno mental grave, recientemente revisada.

Asimismo, se ha debatido desde distintas miradas profesionales sobre el valor real de las Recomendaciones de No Hacer en salud mental, sobre cómo identificar y retirar prácticas de bajo valor, cómo mejorar la comunicación con los pacientes y cómo transformar la cultura clínica.

Se han expuesto, además, estrategias para aplicarlas de forma efectiva y su impacto en la calidad asistencial, la reducción de intervenciones innecesarias y el uso eficaz de los recursos. Finalmente, se ha producido un espacio de reflexión sobre el papel fundamental de profesionales, gestores y pacientes.

PLANES, EVIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

La primera mesa de la jornada, titulada "Construyendo Salud Mental entre todos y todas: Planes, evidencia y participación", ha sido moderada por Pilar Alfonso, directora de Transferencia de Conocimiento del IACS. En ella, Francisco González Aguado, subdirector general de la Oficina Técnica del Comisionado de Salud Mental, ha presentado los Planes de acción de Salud Mental y Prevención del Suicido 2025-2027.

Por su parte, María José Vicente Edo, técnica de Área de Decisiones Basadas en la Evidencia del IACS, ha centrado su mensaje en la participación y apoyo transversal del IACS y GuíaSalud en el ámbito de la salud mental, ya sea elaborando guías de práctica clínica, recomendaciones no-hacer en salud mental o apoyando al comisionado de salud mental con informes.

Francisco José Caro Rebollo, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, ha explicado el proceso de revisión de la Guía de Práctica Clínica de intervenciones psicosociales en el Trastorno Mental Grave.

Por su parte, Concepción Bueno García, representante de ASAPME, miembro de la Junta Directiva desde 2023 y familiar de paciente con trastorno mental grave, ha destacado la importancia de la implicación de los propios pacientes y familiares en la elaboración de estas guías, además de facilitar el acceso al documento.

BUENAS PRÁCTICAS

La segunda mesa, sobre "Buenas prácticas e implementación de las Recomendación de No Hacer (RNH)", ha sido moderada por Soledad Isern de Val, responsable de Área de Decisiones Basadas en la Evidencia del IACS.

En ella, Nuria Val Jiménez, médico de Familia y tutora de estudiantes de Medicina y residentes, ha resaltado la importancia de trabajar conjuntamente como sociedad en la no psiquiatrización de los problemas de la vida cotidiana.

Arantzazu García Colinas, farmacéutica de Atención Primaria del sector sanitario de Alcañiz y de la Unidad de Uso Racional del Medicamento del Servicio Aragonés de Salud, ha expresado que las recomendaciones de no hacer "exigen rigor clínico y responsabilidad compartida", mientras que Miguel Martínez Roig, jefe de Servicio de Psiquiatría en el sector sanitario Zaragoza I, ha sostenido que estas recomendaciones son una "responsabilidad clínica, basada en valores y evidencia y centrada en proteger al paciente y reforzar al sistema".

Analía Abt Sacks, antropóloga de la salud y técnico de área en Decisiones Basadas en la Evidencia en el IACS, ha dicho que es necesario implementarlas con metodología apropiada, evaluarlas con indicadores específicos en salud mental comunitaria y contar con un equipo de gestión para esta tarea.

Finalmente, el director general de Salud Mental, Manuel Corbera, ha descrito las acciones que están desarrollando desde su dirección para apoyar y mantener la implementación de buenas prácticas clínicas, como la evaluación periódica y la formación continuada.

Recogiendo todos estos mensajes clave, Pilar Alfonso, directora de Transferencia de Conocimiento del IACS, ha sido la encargada de cerrar la jornada, subrayando la importancia de seguir avanzando hacia un futuro en el que la mejora continua, la participación y la práctica clínica basada en la evidencia sigan siendo los pilares fundamentales para ofrecer una atención de calidad a toda la ciudadanía.