Las Jornadas de Órgano de la DPZ cierran este fin de semana en Tarazona, Tobed, Zuera, Ejea, Épila y Caspe

Cartel de las XLIII Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis conciertos en Tarazona, Tobed, Zuera, Ejea, Épila y Caspe cerrarán este fin de semana una nueva edición de las Jornadas de Órgano que organiza un año más la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El ciclo, que comenzó el pasado 18 de septiembre, finalizará este domingo, 28 de septiembre, con todos los conciertos de entrada libre hasta completar el aforo, ha informado la institución provincial.

En esta XLIII edición, las Jornadas de Órgano de la DPZ ofrecen un programa que alterna a intérpretes consagrados con organistas jóvenes de gran prestigio, con el objetivo de seguir mostrando la calidad de los órganos y los organistas aragoneses.

El primer concierto de estas jornadas tuvo lugar en Zaragoza, en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, y le han seguido otros en Brea de Aragón, Épila, La Almunia de Doña Godina, Mallén, Muel, Trasobares y Zuera.

MÁS DE 40 AÑOS RESTAURANDO LOS ÓRGANOS

Durante más de 40 años, han participado en estas jornadas los concertistas más importantes tanto nacionales como extranjeros, quienes han quedado "impresionados" al conocer el enorme patrimonio organístico que se conserva en la provincia de Zaragoza, así como "su alta calidad".

De hecho, la DPZ lleva años impulsando la labor de rescatar, primero, y mantener, después estos instrumentos tal y como fueron concebidos por sus creadores desde el siglo XVII hasta los instrumentos de más reciente construcción.

Prueba de ello es la conservación de los órganos de la provincia y su revalorización, pues "son perfectamente conocidas su riqueza y variedad de registros y, desde hace tiempo, lugar de cita de grandes profesionales y especialistas de los cinco continentes".