Juan Luis Saldaña gana el Premio Santa Isabel de Narrativa de la DPZ con 'La mala edad'

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha concedido el XXXV premio Santa Isabel de narrativa al escritor y periodista zaragozano Juan Luis Saldaña por su novela 'La mala edad'.

El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra ganadora, que se presentará en las próximas semanas y fue seleccionada entre un total de 36 candidaturas, ha informado la institución provincial.

El jurado ha acordado por unanimidad destacar "la calidad, originalidad y creatividad de la obra, por tratarse de una novela poco o nada convencional, con una apuesta literaria muy exigente; valorando la coherencia narrativa y el ritmo, rápido, preciso y muy apropiado para el texto en cuestión".

Además, ha resaltado la modernidad del libro y su vocación innovadora, tanto desde el punto de vista conceptual como lingüístico, resaltando su sentido del humor excepcional y su falta de envaramiento.

El jurado ha estado formado por por el escritor José Luis Meleto, la periodista cultural y crítica literaria Eva Cosculluela y la escritora Marta Borraz. En total se han presentado 36 obras a esta edición.

'La mala edad' es una reflexión fractal sobre el camino del héroe, una historia en la que ser protagonista no es el punto de partida de la narración, sino el punto de llegada.

Ocho personajes elegidos de un modo imposible reciben una misión que no podrán evitar y que los lleva a la destrucción. Así, Pamela Anderson, Torrebruno, Mario Alberto Kempes, Grace Kelly y otros personajes luchan a muerte para cumplir su misión.

EL AUTOR

Juan Luis Saldaña es licenciado en Derecho, máster en Periodismo por la Universidad de Zaragoza, MBA por la Universidad Internacional de La Rioja y doctor en Periodismo y Comunicación por las Universidades de Zaragoza y Barcelona.

Trabaja como periodista autónomo en diferentes medios de comunicación y se ha especializado en la opinión y el columnismo. Es además profesor de markéting digital en algunas escuelas de negocios.

Ha publicado libros de relatos, poemas y su primera novela llevó el título de 'Hilo musical para una piscifactoría', que se llevó al cine con el título de Miau.

Recientemente, ha ganado el Premio Internacional de poesía Garrido Chamorro por su poemario 'Inventario Doméstico'.