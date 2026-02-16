El juez sobresee las diligencias abiertas a la ex jefa de gabinete de la Vicepresidencia de la DPT

TERUEL 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez Manuel Turmo Peña, titular de la plaza número 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la ex jefa de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Teruel, María Nieves Sánchez Esteban, por presuntos delitos contra la Administración Pública, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario o tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

El juez argumenta en su auto que "el proceso penal no puede iniciarse sobre meras conjeturas acerca de una intervención indirecta no descrita, ni sobre la sola sospecha", que "no se aporta un relato fáctico con entidad bastante para afirmar, siquiera en términos iniciales, la existencia de indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada" y por tanto, la denuncia "carece del soporte indiciario mínimo exigible para justificar la apertura y mantenimiento de unas diligencias penales" y concluye que "es improcedente acordar diligencias encaminadas a comprobar si existen los elementos típicos del delito cuya ausencia se reconoce en el propio escrito".

Expresa el juez que "la denuncia no aporta indicios de manipulación del procedimiento o cualquier otro dato objetivo que permita apuntalar una imputación penal ni tan siquiera indiciariamente", ha informado este lunes el TSJA en una nota de prensa.

Sustentándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo manifiesta el instructor "que no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un ámbito profesional o un fenómeno, por más reprochables que pudieran parecer y que solo cabe seguir un proceso penal cuando existan indicios de comisión de una infracción penal" y puntualiza que un proceso penal instrumentado en la "inquisición general" no es compatible con la Constitución.