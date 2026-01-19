La Junta Electoral estima una denuncia del PP contra una campaña del Ministerio de Sanidad

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Sanidad, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 19 Ene.

La Junta Electoral Central ha acordado este lunes estimar parcialmente una denuncia del PP Aragón contra una publicación oficial del Ministerio de Sanidad en la red social 'Facebook', titulada '12 avances clave en la sanidad pública española en 2025', si bien no ha abierto expediente sancionador por la "escasa entidad" de la infracción y el hecho de que la campaña fue retirada inmediatamente.

La resolución del órgano electoral recuerda, citando la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

En el caso de la publicación en cuestión, contiene 14 viñetas en las que se mencionan lo que consideran como logros del Ministerio con frases como "récord histórico de plazas de Formación Sanitaria Especializada" o hablando de la ampliación de la sanidad universal, la agilización en la financiación de medicamentos o la inclusión en la sanidad pública de gafas y lentillas gratis para menores de 16 años.

La subsecretaria de Sanidad, responsable del mantenimiento de los perfiles institucionales en las redes sociales del Ministerio, hace constar el pasado 13 de enero la retirada de la publicación denunciada y alega que el objetivo de la campaña "consistía en hacer un balance del año y en ningún caso resaltar un logro político ni influir en el sentido del voto de ningún ciudadano", además de que no se aludía a la Comunidad Autónoma de Aragón.

No obstante, la Junta Electoral reitera que, durante el periodo electoral, no se podrá utilizar esta cuenta oficial para la difusión de campañas de este tipo ni otros logros o realizaciones del Ministerior.

