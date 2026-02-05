Jupol exige endurecer la Ley del Menor tras el violento motín en centro de menores de Juslibol (Zaragoza)

Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido el endurecimiento "urgente" de la Ley del Menor tras el violento motín registrado este jueves en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores del barrio rural zaragozano de Juslibol, que se ha saldado con ocho agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y entre seis y diez vigilantes de seguridad heridos.

El aviso ha llegado a las 12.30 horas de este jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que han explicado que el incidente ha comenzado con la agresión de un grupo de internos a un vigilante del centro para robarle las llaves para abrir las habitaciones de otros menores residentes en las instalaciones.

Según Jupol, los hechos se desencandenaron cuando varios internos se atrincheraron tras apoderarse las llaves de un módulo, llegando incluso a agredir "de forma extremadamente violenta" a un vigilante de seguridad, al que golpearon con mobiliario y otros objetos.

La gravedad de la situación ha obligado a una intervención "urgente y compleja de la UIP", que ha tenido que actuar con rapidez para evitar consecuencias aún más graves y restablecer la seguridad en las instalaciones. El operativo ha finalizado con varias detenciones.

El sindicato policial ha trasladado su "apoyo absoluto" a los compañeros de la UIP, que "han vuelto a demostrar su profesionalidad y entrega en una intervención de altísimo riesgo", así como a los vigilantes de seguridad y trabajadores del centro, que también han resultado heridos, a los que han deseado "una pronta y total recuperación".

Han asegurado que este episodio de "violencia extrema" no es "un hecho aislado", sino "el resultado directo de un sistema que ha debilitado el principio de autoridad y ha generado una preocupante percepción de impunidad, especialmente en determinados entornos donde la agresividad contra los profesionales de la seguridad se ha normalizado".

Por ello, han reclamado un endurecimiento legislativo para proteger de forma "real y efectiva" a policías y profesionales de estos centros, así como una reforma "profunda" de la Ley del Menor, que ven "claramente insuficiente" para afrontar situaciones de violencia "grave y reiterada" como la vivida en Juslibol.

AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

Además, han solicitado refuerzo de los protocolos de seguridad y de los medios materiales y humanos en este tipo de centros, donde cada vez son "más frecuentes" los episodios de agresiones, motines y altercados violentos.

Del mismo modo, Jupol ha vuelto a alertar del aumento de la criminalidad en las calles, especialmente la relacionada con los delitos más graves, con "unos datos irrefutables" recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior "que desmontan por completo el relato gubernamental".

"Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad", han remachado, y han asegurado que es "consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces".

A ello han sumado "el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidas ante el crecimiento de la violencia", tildando de "especialmente preocupante la pérdida del principio de autoridad, alentada por la falta de respaldo político y judicial a la labor policial y que se demuestra con las 17.000 agresiones que sufrieron los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2024".

Por todo ello, el sindicato Jupol ha pedido al Gobierno una batería de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y que restauren el respeto institucional hacia quienes garantizan la seguridad.

"No es aceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público, o trabajan en primera línea en centros especialmente sensibles, lo hagan en condiciones de riesgo creciente y con un respaldo legal cada vez más débil. Lo ocurrido en Juslibol debe marcar un antes y un después. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan las agresiones y la violencia contra los profesionales", han finalizado.