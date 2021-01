Juste: "La DGA paga las inversiones en Teruel con el FITE y usa los Presupuestos ordinarios para Zaragoza y Huesca"

Será reelegido presidente provincial del PP Teruel este domingo 24 de enero, en un congreso con 384 compromisarios

Cree que con Teruel Existe "se están desinflando las expectativas, lo único que va llegando son cosas planificadas y presupuestadas"

TERUEL, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Juste lleva tres años y medio al frente del PP Teruel y este domingo, 24 de enero, será reelegido presidente provincial en el Congreso ordinario, en el que participarán 384 compromisarios de forma telemática, en representación de 2.343 afiliados. A su juicio, "el Gobierno de Aragón paga las inversiones en Teruel con el FITE y usa los Presupuestos ordinarios para Zaragoza y Huesca" al cargar la inversión en la provincia turolense al fondo mencionado.

"Como Teruel tiene el FITE, todo se paga con el FITE", como --a su juicio-- muestra el caso del aeropuerto industrial de Teruel financiado con el fondo mencionado, no así las actuaciones en lugares como Canfranc (Huesca). "Si Presupuesto ordinario no tenemos y el extraordinario lleva retraso se invierte muy tarde".

Se ha quejado de que "todo son incumplimientos" respecto a los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz. Ha defendido el modelo de concesión de obra pública y ha afirmado que "cuando lo hace el PP es privatizar y si lo hace CHA es concesión de obras".

DESPOBLACIÓN

"En tres años y medio hay cosas que han mejorado y otras, no mucho". Juste ha lamentado la paralización del plan 300x100 de extensión de la banda ancha porque "necesitamos esos 300 megas en todos los municipios" ya que "eso hará que esas personas que están mirando al mundo rural puedan instalarse".

Para Juste "la revolución tecnológica que nos viene puede ser una oportunidad porque ahora se puede trabajar a distancia y hay gente que está pensando en espacios más abiertos, que busca la calidad de vida o una vida más sana, y necesitamos tener cobertura en los municipios".

Además, el presidente provincial del PP ha echado en falta "un plan ambicioso de vivienda" en los pueblos para que "los jóvenes que están deseando irse a un municipio tengan un sitio donde ir". Ha lamentado que "se habla mucho de despoblación, pero se hace poco; se hacen muchas fotos pero no se pone presupuesto y no hay iniciativas potentes encima de la mesa para revertir esta situación".

Ha puesto el ejemplo de la capital turolense, donde "en época de bonanza, cuando la vivienda tenía un precio desorbitado, la gente se marchó a los municipios cercanos porque era más asequible y crecieron los barrios rurales".

Las comunicaciones por carretera "también son fundamentales", pero en Aragón, con 5.000 kilómetros de vías, "muchas están en una situación penosa y la gente que tiene que pasar sufre un riesgo personal y los condenas a una penosidad viaria brutal", como es el caso de panaderos, farmacéuticos o maestros. "Si las carreteras no son buenas la gente no puede vivir y todos los días tiene que estar pasando por complicaciones brutales", ha advertido.

El presidente provincial del PP Teruel ha apostado por algunas grandes infraestructuras, no solo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, sino también la prolongación de la A-68 para comunicar Zaragoza con el Mediterráneo por el Bajo Aragón.

También ha lamentado que la Central Térmica de Andorra lleva un año cerrada "y sin alternativas" pese a que la ministra Teresa Ribera anunció que las habría y "se prometieron puestos de trabajo que no acaban de llegar", de manera que "la gente se desespera y acaba marchándose de la comarca".

Joaquín Juste ha puntualizado que "necesitamos una ordenación porque no se puede ir a salto de mata", sino que "tenemos que especializar cada comarca en lo que mejor sabe hacer", como el turismo en la Sierra de Albarracín y el Matarraña o la agroindustria en otras zonas.

EL PP, "MUY GRANDE"

Joaquín Juste incorporará a su equipo a "gente nueva", como alcaldes y concejales jóvenes, guardando un equilibrio entre las comarcas para que "nadie tenga ni más ni menos de lo que le corresponda".

"La idea es seguir sembrando la semilla del PP y tener representantes en los 236 municipios", ha avanzado Juste, para quien "tenemos muchas posibilidades y ahora se abre un gran camino de progreso para Teruel" con procesos como la revolución tecnológica o las renovables.

Ha destacado que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, "está trabajando duro, enfrentándose a la COVID-19 y la borrasca con eficacia y solvencia", por lo que está "muy contento" con su trabajo. "La gente está contenta y ve muy bien la capital", ha dicho.

Los tres años y medio al frente del PP provincial "han sido complicados porque se han producido bastantes acontecimientos", como la pérdida del Gobierno de España en 2018, cuando Mariano Rajoy dejó la Presidencia del Ejecutivo, la celebración de primarias en el seno del PP para elegir al nuevo presidente nacional, Pablo Casado, en las que participaron cinco candidatos, y cinco procesos electorales: dos elecciones generales más las autonómicas, municipales y europeas.

"Los afiliados, simpatizantes, alcaldes y concejales tuvimos mucha actividad y, a pesar de que los resultados no fueron demasiado buenos --en las generales-- sí conseguimos darle la vuelta y conseguir que el PP pasara de ser la tercera fuerza a la primera muy destacada en la ciudad de Teruel". También mantuvieron los nueve diputados provinciales. De esta forma, "en muy poco tiempo nos rearmamos y conseguimos mantener ese nivel de apoyo que el PP había tenido, cosa que no fue fácil".

"Si le sumamos las dos borrascas, 'Gloria' y 'Filomena', y la COVID-19, han sido tres años y medio de mucho trabajo, atendiendo a los 236 municipios, con momentos difíciles, pero siempre me queda la satisfacción de las cosas en que he podido ayudar y trabajar por mi provincia" porque "siempre que me han pedido dar un paso y echar una mano a los demás nunca he dicho que no".

Del PP ha destacado que es "un partido muy grande" y "en todos los pueblos tenemos una puerta abierta donde te invitan a un café y, con una sonrisa, te dicen: 'soy de los tuyos", lo que "es un honor y una responsabilidad porque no te puedes equivocar, tienes que trabajar duro y mantener el nivel que el PP representa".

TERUEL EXISTE

Una novedad en el plano político ha sido la configuración de Teruel Existe como agrupación de electores, consiguiendo un diputado al Congreso y dos senadores, lo que "ha supuesto que el panorama político se comprima más", aunque Juste ve "volviendo a confiar otra vez en el PP" a los votantes que optaron por Teruel Existe y no por el PP en las últimas elecciones generales. "Creo que vamos a tener un buen resultado en futuras confrontaciones".

"Yo siempre he respetado a Teruel Existe en sus decisiones", ha continuado el presidente provincial del PP, quien sigue lamentando "enormemente" que se presentara a las últimas generales porque "era la casa común de todos los de Teruel" ya que "todos cabíamos allí, todos confluíamos para empujar los intereses de nuestra provincia, y esa herramienta la perdimos".

Ahora, con representación en las Cortes Generales, "se tiene que posicionar cada vez que hay una votación y ya no nos representa a todos por igual, ya no puede ser el portavoz de todos", ha criticado, considerando que "hemos perdido más que ganado".

Además, "se están desinflando un poco las expectativas porque, después de tiempo transcurrido, vemos que lo único que va llegando son cosas que ya estaban planificadas y presupuestadas", como las inversiones en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o la mejora de la N-330.

Por otra parte, Juste ha recordado que el PP ha pedido al Gobierno de Aragón que elabore un proyecto de ley para precisar la representación que tendrá cada provincia en las Cortes de Aragón, dado que la progresiva pérdida de población reduce el censo electoral de Teruel y Huesca, lo que altera la representatividad. "Si el Gobierno no lo trae lo haremos nosotros", ha zanjado.