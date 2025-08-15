La justicia de Aragón destaca que Javier Lambán fue un "hombre entregado a Aragón hasta el final de sus días"

Archivo - La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha lamentado profundamente la muerte del expresidente autonómico, Javier Lambán, del que ha destacado que ha sido "un hombre entregado a Aragón hasta el final de sus días".

En su cuenta de la red social X, Concepción Gimeno ha trasladado su sentido pésame a la familia y amigos del también exsenador, Javier Lambán.

Antes de concluir su escrito, la Justicia de Aragón ha comunicado que las banderas de la institución del Justiciazgo ondearán a media asta en señal de luto oficial.