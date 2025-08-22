El Kanka cierra este sábado el Festival Veruela Verano, con todas las entradas agotadas

Archivo - El cantautor Kanka durante la presentación de su nuevo álbum ‘Cosas de los vivientes’, a 18 de enero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

El Kanka cierra este sábado, 23 de agosto, a las 19.30 horas, la última edición del Festival Veruela Verano, con un concierto que tendrá lugar en la iglesia del Monasterio de Veruela para el que ya no quedan entradas disponibles, como ya sucediera con el resto de los espectáculos.

El Festival Veruela Verano, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), comenzó el pasado 2 de agosto teniendo como escenario este emblemático enclave cisterciense. Este año ha ofrecido además las actuaciones de Estrella Morente, James Rhodes y Abraham Boba, ha informado la institución provincial.

Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka, presentará en Veruela su último trabajo "Las canciones", un disco minimalista. Salvando algún mínimo detalle inapreciable en un par de tracks, el disco es fundamentalmente guitarra y voz.

Se trata de un proyecto donde cabe pensar que lo más importante es el núcleo, es decir, los temas, donde plasma esa pureza, pero obviamente cuidando el sonido y dándole "cariñito", de ahí el título del disco. Es una reivindicación de las canciones, sin artificios, sin maquillaje, sin trucos, nada: sólo las canciones en su mínima y máxima expresión.

El cantautor malagueño puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país si no en múltiples territorios latinoamericanos. Empieza su carrera en solitario en 2007 y ha publicado más de seis discos.

EL KANKA

El Kanka es el alias bajo el que se esconde Juan Gómez Canca, un cantautor malagueño nacido en 1982 que hace una música no muy fácil de encasillar pero que puede remitir, en momentos calmados, al uruguayo Jorge Drexler y en otros más arrebatados, a trovadores eléctricos y salerosos como Lichis, el de La Cabra Mecánica.

El caso es que El Kanka se convirtió en músico profesional casi por casualidad. Aunque le gustaba desde pequeño y pese a que era un guitarrista con formación académica, su primer grupo, llamado T de Trapo, pasó con más pena que gloria.

Sin embargo, su suerte cambió cuando se mudó de Málaga a Madrid, en principio para impartir clases de guitarra en un colegio pero, con el tiempo, participando con bastante éxito en concursos para cantautores.

Su carrera artística bajo el apodo de El Kanka comenzó en 2011 con 'Más Triste Es Robar', al que siguieron 'Lo Mal que Estoy y lo Poco que me Quejo' (2013), 'El Día de la Suerte de Juan Gómez' (2014) y 'De Pana y Rubí' (2015).

Poco a poco, su fama fue creciendo, y más aún lo hizo tras la gira de presentación de 'El Arte de Saltar' (2018), que llevó al artista a escenarios de Chile, México o Colombia.

Además de eso, la letra de su canción 'Sí que Puedes', incluida en ese álbum, sirvió para dar moral a no pocos españoles durante el obligado confinamiento de 2020.

En 2022, han circulado por esas mismas plataformas tres canciones de adelanto de su nuevo álbum, 'Cosas de los Vivientes', en el que reincide en su línea habitual de letras costumbristas pero con mensaje, con carga de profundidad.

Serán las que maneje como novedades en su nueva gira, que además de actuaciones en España probablemente volverá a trasladar al músico a países hispanoamericanos como los ya nombrados y como Perú o Ecuador, donde sus canciones son cada vez más apreciadas.