Lambán asegura que la ampliación de Cerler es "la única forma de salvar a los territorios a los que afecta"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este jueves que la ampliación de la estación de esquí de Cerler (Huesca) por el valle de Castanesa es "la única forma de salvar los territorios a los que afecta" y ha dejado claro que las actuaciones serán "medioambientalmente impecables". Ha respondido, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, a sendas preguntas de Cs e IU sobre este asunto.

A juicio de Lambán, impulsar el sector de la nieve es necesario para potenciar el turismo en la Comunidad y, en especial, para que algunos valles pirenaicos sin nieve "sigan poblados", lo que requiere ampliar las superficies esquiables, por ejemplo con la innivación.

El Gobierno de Aragón "tiene la intención" de continuar impulsando el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler (Huesca) por el valle de Castanesa y aplicará "todos los instrumentos" para hacer cumplir la normativa medioambiental, ha continuado Lambán.

"La gente de los valles sí tiene claro dónde va su futuro y apuestan por la nieve", ha considerado el presidente de la Comunidad Autónoma, subrayando que hay una "absoluta" compatibilidad con la economía tradicional pirenaica.

Asimismo, ha elogiado el "funcionamiento ejemplar" de Aramón, la empresa de capital mixto que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí de Aragón y lidera este proyecto, aunque ha recomendado "afinar la explicación" de los proyectos "para disipar cualquier tipo de duda en relación a la sostenibilidad ambiental de los proyectos". "No hay ninguna razón para pensar que Aramón no vaya a cumplir sus compromisos", ha dicho.

Además, el presidente aragonés ha dejado claro que el proyecto "se va a pagar con los recursos propios de Aramón, no con cargo a la DGA" y que la situación de esta empresa mixta es "impecable", tras lo que ha emplazado al diputado de IU, Álvaro Sanz, a conectarse con "la realidad real y no virtual" para conocer el territorio.

Lambán ha reconocido que "hay diferencias de visión entre los socios de Gobierno, advertidas desde antes de la investidura, y nos estamos esforzando al máximo para explicar en qué consisten estos proyectos" y otras actuaciones que se puedan implementar "a partir de bases más compartidas".

Ha destacado que el sector de la nieve da empleo a 1.000 personas directamente y 13.000 de forma indirecta, y supone un seis por ciento del PIB, apostando por "ser más competitivos ampliando las superficies esquiables". Lambán ha mencionado la creación del bono de esquí Pirineos, que permite adquirir un forfait para todas las estaciones aragonesas, con el dominio esquiable más grande de España, 390 kilómetros, que se puede adquirir desde este viernes.

PLAZO

Por su parte, el portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, ha preguntado a Lambán si tiene intención de proseguir "de manera inequívoca" la continuidad del proyecto de ampliación de Cerler "ante el inminente vencimiento del plazo para que las obras se consideren de interés general".

Pérez Calvo ha pedido a Lambán que sea más preciso al hablar de plazos y dotaciones, para saber "algo que, de forma fehaciente, nos dé a entender que esas obras de ampliación han comenzado".

Álvaro Sanz, de IU, ha dicho que "no tenemos planeta B y somos la última generación con capacidad de actuar", emplazando a parar "todas las políticas que depredan el territorio", rechazando la ampliación de las estaciones de esquí.

Ha aseverado que "el Pirineo no acepta ya más remontes, desmontes y ladrillo", criticando que "este proyecto sigue vinculado a desarrollos urbanísticos", tras lo que ha asegurado que las cifras contables de Aramón "no son halagüeñas" y si no se lleva a cabo este proyecto entraría en una situación "muy difícil de soportar".