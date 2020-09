Lambán confía en que el CGPFF apruebe un déficit del 2,5% para Aragón, que comparten otras CCAA

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CGPFF) que se celebrará este mes de septiembre autorice un déficit del 2,5 por ciento, cifra que también comparten otras Comunidades autónomas.

Lambán ha trasladado esta petición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la videoconferencia de presidentes de comunidades autónomas, que ha comenzado a las 09.00 horas.

"Le he planteado al presidente Sánchez que para hacer unos presupuestos suficientes que permitan desarrollar nuestras competencias necesitamos que el Gobierno de España autorice que el déficit en Aragón sea, como mínimo, del 2,5 por ciento, sino no será cabal"

En rueda de prensa posterior a la videoconferencia, Lambán ha justificado esta petición al señalar que en caso contrario el presupuesto de Aragón tendría que tener 860 millones de euros menos de techo de gasto lo que "condenaría a Aragón a cerrar los servicios publico cuando más se necesitan y renunciar a la reactivación económica".

La respuesta de Sánchez ha sido "satisfactoria" ha considerado Lambán porque en el CGPFF las autonomías tienen peso. "No soy dado a excesos de optimismo, pero me atrevo a pensar que el presidente será sensible no porque las Comunidades autónomas queramos el dinero para fanfarria, sino para mantener los servicios públicos".

Asimismo, ha apostillado que esta petición también se tendría que aplicar para los presupuestos de los años 2022 y 2023 al vaticinar que será la legislatura de la covid.

"Le he dicho que si alguna Comunidad autónoma tuvo el permiso de un déficit del 2,6 por ciento no parece excesivo que las demás autonomías lo tengan del 2,5 por ciento, que es una posición bastante compartida por los otros presidentes autonómicos".

Tras subrayar su confianza en la "sensibilidad" del presidente Sánchez ante esta petición, Lambán ha opinado que solicitar el 2,5 por ciento "no es pedir el cielo, sino que es un recurso que no le cuesta dinero directo al Gobierno de España, sino a cuenta de la deuda de las autonomías, pero sino la educación no será posible". "Confío en que esa decisión sea adoptada porque todas las autonomías estamos en esa línea".

((Habrá ampliación))