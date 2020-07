Lambán confía en que las medidas restrictivas se apliquen en el periodo "lo más breve posible"

El presidente recuerda que zonas muy importantes para el turismo, como el Pirineo y la provincia de Teruel, siguen en la nueva normalidad

ZARAGOZA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que las medidas restrictivas de paso a la fase 2 "flexibilizada", en algunas zonas de Zaragoza y Huesca, se apliquen en el periodo "lo más breve posible". Asimismo, ha recordado que hay partes de la Comunidad muy importantes para el sector turístico, como el Pirineo, la práctica totalidad de las comarcas o la provincia de Teruel, que se mantienen en la nueva normalidad.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de presentación de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social a las federaciones territoriales de municipios del Estado, Lambán ha reconocido que el paso a la fase 2 flexibilizada de algunas comarcas es un "contratiempo", sobre todo desde el punto de vista "de la vuelta a la normalidad económica, que es lo que siempre hemos pretendido".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que siempre ha tratado de conjugar "de la manera más inteligente y más sensata posible" la preservación de la salud y el desarrollo económico. Ha detallado que aunque, "en un momento determinado", defendió la vuelta "cuanto antes" a la normalidad, siempre lo ha hecho teniendo en cuenta que, "por encima de todo", estaba la salud de los ciudadanos.

"Por eso, ahora mismo, y sabiendo que la decisión que estamos tomando estos días causa malestar, malestar absolutamente justificado de algunos sectores de la economía aragonesa, en la hostelería y el turismo, hemos entendido que, por responsabilidad, teníamos que adoptar este medida".

Lambán ha opinado que la ciudadanía "no ha tomado conciencia suficiente todavía de la gravedad del problema, no ha tomado conciencia de que la crisis sanitaria no ha terminado, por mucho que hayamos intentado volver a la normalidad, y los brotes que se están produciendo requieren una respuesta, por parte de los poderes públicos, que no podría ser, en nuestra opinión, otra que la que hemos adoptado".

"Insisto, haremos todo lo posible por preservar la normalidad económica, pero, ya lo anuncié hace tiempo, no nos temblará la mano cuando tengamos que tomar decisiones como las que estamos tomando, que por otra parte creemos que son bastante proporcionadas".

TURISMO

Javier Lambán ha remarcado que comprende los problemas que este tipo de medidas pueden ocasionar al turismo. En este sentido, ha insistido en la idea de que importantes zonas de atracción turística de la Comunidad, "el Pirineo, la práctica totalidad de las comarcas y toda la provincia de Teruel", siguen "absolutamente abiertas, sin ningún tipo de restricción".

Además, "por lo que se refiere a las comarcas afectadas por la vuelta a la fase 2, por cierto, flexibilizada, he de decir para tranquilidad de los sectores afectados, si en este momento es posible tranquilizarlos, que vamos a tratar por todos los medios de que las medidas restrictivas se apliquen en el periodo de tiempo más breve posible, es decir, que volvamos a la normalidad lo antes posible y pueden tener la seguridad de que no los vamos a dejar abandonados, de que los vamos a ayudar".

RESPONSABILIDAD

El presidente de Aragón ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad individual: "Todo depende del comportamiento general que vaya adoptando la ciudadanía, si los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, no toman conciencia, de una vez por todas, de que de su responsabilidad personal depende el futuro colectivo de la sociedad de la que forman parte, no habremos conseguido nada".

De este modo, ha confiado en que "este tipo de medidas que estamos adoptando, que son proporcionadas pero que a la vez son contundentes, sirvan para extender entre la gente joven esa conciencia de que estamos en plena crisis sanitaria y que la irresponsabilidad de unos pocos puede comprometer la seguridad de todos y puede causarle quebrantos a la economía que de ningún modo nos podemos permitir durante mucho más tiempo".

CONFINAMIENTOS SELECTIVOS

Javier Lambán ha sido preguntado por si su gobierno se plantea, si la situación empeora, recurrir a confinamiento selectivos, como se está haciendo en Cataluña. "Nosotros estamos adoptando las decisiones que entendemos que son ajustadas a la realidad, respetamos lo que hacen el resto de las comunidades autónomas, pero tenemos un equipo al frente de la sanidad aragonesa de epidemiólogos, de médicos, de expertos de contrastada valía, de contrastada experiencia, y, desde luego, las decisiones que se están tomando se está demostrando que surten efecto".

"Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que vamos a hacer, insisto, sin el menoscabo del respeto a lo que puedan hacer otras comunidades autónomas que, por otra parte, y por razones de vecindad, estamos en permanente contacto y, desde luego, dispuestos a coordinarnos absolutamente", ha añadido.