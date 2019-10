Lambán confirma que la central térmica de Andorra no cerrará en enero de 2020

Publicado 10/10/2019 14:29:46 CET

ZARAGOZA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha confirmado que la central térmica de Andorra (Teruel) no cerrará el próximo 1 de enero. "No hay ninguna novedad", ha precisado.

"Desde primera hora de la mañana hemos hablado con Endesa y nos han dicho que no había ninguna novedad, que el 1 de enero no cerraban, hemos hablado con el Ministerio --para la Transición Ecológica-- y nos han dicho que no había ninguna novedad, que el 1 de enero no cerraban", ha detallado Lambán este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

El Ministerio publicaba este miércoles, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su resolución sobre el informe de impacto ambiental para el desmantelamiento de la instalación eléctrica. "Es un trámite que la compañía ha querido hacer en este momento, que no implica ni el cierre, ni el desmantelamiento inmediato", ha explicado el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, José Domínguez Abascal.

El Ministerio ha indicado que es un trámite administrativo "que se incorpora al procedimiento de solicitud de cierre, pero no tiene implicación específica respecto a la fecha de cierre".

La compañía puede operar en esta planta hasta el 30 de junio de 2020, "cuando tendrá que dejar de hacerlo si no lo ha hecho, como es el caso, las inversiones necesarias para reducir sus emisiones, como marca la normativa europea".