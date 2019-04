Lambán considera que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico ha de ser mejorada de forma sustancial

Publicado 01/04/2019 14:10:26 CET

Propone, para luchar contra la despoblación, una "reforma radical" del sistema de financiación autonómica y revisar "a fondo" la PAC

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha subrayado el "mérito" del Ejecutivo central por aprobar, por primera vez, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, si bien ha señalado que ésta "ha de ser debatida, mejorada sustancialmente y concretada".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar la nueva residencia de Disminuidos Físicos de Aragón, Lambán ha esgrimido que la Estrategia --aprobada el viernes pasado en el Consejo de Ministros-- "tiene que tener en cuenta la opinión y debe hacer que se sientan concernidas las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, y, desde luego, los gobiernos autonómicos".

A su entender, este debate ocurrirá después de las elecciones, para añadir que, al menos, "cabe atribuir a este gobierno el mérito de que exista una estrategia contra la despoblación sobre la mesa", un compromiso adquirido por el anterior presidente de la nación, Mariano Rajoy, del PP, en enero de 2017.

Lambán ha rememorado que Rajoy dijo entonces, en la Conferencia de Presidentes, que en "un año habría una estrategia", pero pasó ese tiempo y "varios meses más y cuando llegó la moción de censura no había dado ni un solo paso para ponerla encima de la mesa".

Respecto a la manifestación de la 'España vaciada' celebrada este domingo, 31 de marzo, en Madrid, se ha congratulado de que "hubiera mucha gente" y de que todos los medios de comunicación nacionales "por una vez" hayan tomado en consideración "el problema de la España vacía a la que hace referencia el escritor Sergio del Molino".

Igualmente, se ha felicitado de que fuerzas políticas que "siempre se han desentendido absolutamente de los problemas de la España rural se sintieran concernidas" para comentar que esto ha podido ser así "porque la lucha por el Senado en las provincias del interior se presenta reñida para las próximas elecciones" generales, que se celebrarán el 28 de abril.

Esto ha hecho que, ahora, algunos, "que ignoraban que existían tractores y había despoblación, se hayan apresurado a tomar conciencia" de esta situación, "subiéndose a tractores con una falta de habilidad digna de mejor causa e improvisando medidas que no son sino ocurrencias propias de quienes desconocen" el problema.

PROBLEMA DE ESTADO

Lambán ha relatado como desde el principio de la legislatura los gobiernos autonómicos de la llamada España vacía se han reunido y trabajado para "poner remedio" a esta situación, que "es un problema de Estado", que "requería de soluciones de Estado", consiguiendo que el Gobierno de la nación "tomara conciencia", como ocurrió, a su juicio, en la Conferencia de Presidentes de 2017.

Sin embargo, ha sostenido, la política española, a la ahora de abordar la despoblación, "coge el rábano por las hojas, en vez de afrontar realmente el problema".

En este punto, Lambán ha indicado que los presidentes autonómicos de los territorios afectados por la despoblación "siempre" han planteado que "la falta de financiación autonómica y la despoblación son dos caras de la misma moneda" y que para "tomarse en serio" este problema es preciso "reformar de arriba a abajo" el sistema actual.

El presidente aragonés ha detallado en estos momentos "se privilegia el número de habitantes al coste real de los servicios" por lo que de no producirse esa reforma "el fenómeno de la despoblación irá a más".

Además, ha manifestado que es necesaria la reforma de las ayudas de la PAC (Política Agracia Común) "si realmente se quiere combatir la despoblación", para añadir que la agroalimentación "es el sector de la economía que más oportunidades de empleo puede generar en el medio rural, lo estamos viendo y Aragón tiene un recorrido inmenso en ese terreno".

Ha añadido que para producir alimentos "hace falta gente que se dedique a hacerlo a través de la dignísima profesión de la agricultura y la ganadería", pero la PAC actual "no privilegia al productor", sino que "se atiene a derechos históricos y a otro tipo de consideraciones que nada tiene que ver con la permanencia de los agricultores en el medio rural".

PRIORIDAD

Lambán ha sintetizado que para luchar contra la despoblación "hay muchas medidas que adoptar", pero estas dos son prioritarias, la "reforma radical" del sistema de financiación autonómica y la revisión "a fondo" de la PAC, para apuntar que esto último "se está produciendo y Aragón está poniendo encima de la mesa propuestas que están siendo secundadas por el resto de las autonomías".

Ha añadido que abordar la despoblación sin tener en cuenta estos dos ámbitos "es hacer ejercicios románticos de puro oportunismo electoral", para desear que esta cuestión no sea "flor de un día" en la información de ámbito nacional y se aborde el problema cogiendo "el rábano por el rábano, no por las hojas".

También ha comentado que desde el Gobierno de Aragón, durante esta legislatura, "no nos hemos dormido" y "no hemos dejado de hacer políticas combatientes de la despoblación, que no son sino políticas para pertrechar de servicios públicos de calidad al medio rural, y sobre todo, de oportunidades de empleo".

Preguntado por las críticas del PP ante la bajada de habitantes en la provincia de Teruel en los últimos cuatro años, Lambán ha solicitado a ese partido político que "se olvide de que la política es exclusivamente una pura lucha por el poder" y piense "en los ciudadanos y en el país".

Ha añadido que el proceso de la despoblación "viene durando bastantes décadas", no ha surgido esta legislatura, y durante los años que el PP gobernó en Aragón "fue, como mínimo, siete veces mayor que el de los últimos ocho meses".

Sobre la posibilidad de que esa pérdida de población supusiera reducir en uno los diputados de esta provincia en las Cortes de Aragón, algo que finalmente no va a ocurrir, Lambán ha esgrimido que "la única fuerza política que puso encima de la mesa una medida para evitar que Teruel perdiera un diputado fue el PSOE y la primera fuerza que se opuso fue el PP".

Ha agregado que, al final, "por suerte" el PP "rectificó y todas las fuerzas políticas aprobaron una medida que quien puso encima de la mesa en primer lugar fue el PSOE", ha incidido.