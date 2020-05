Lambán dice que el turismo aragonés puede recuperarse antes que en otras comunidades

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que "estamos bien preparados" para "la vuelta a la normalidad" y que el turismo aragonés, de naturaleza, cultura y proximidad, "tiene visos de recuperarse antes" que el de las comunidades del litoral, más internacional. Ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

El sector turístico aragonés "puede tener una magnífica oportunidad" este verano, ha dicho. "Si hacemos las cosas bien, de la mano del sector, la particularidad de nuestra modalidad turística nos permite estar en disposición de aprovechar mejor la temporada que las comunidades del litoral, que dependen de un turismo más masificado", ha observado el jefe del Ejecutivo autonómico.

A esto ha añadido que también puede haber, el próximo invierno, una "buena" temporada de nieve salvo que se produzcan rebrotes "más fuertes de lo que cabe esperar". Si es así, "esa vuelta a la normalidad la habremos conseguido antes que otros", ha zanjado, dejando claro que las restricciones a la movilidad y la actividad han sido imprescindibles para atajar la pandemia.

"La vuelta a la normalidad se irá produciendo por criterios sanitarios", ha dicho Lambán, quien ha apostado por no correr riesgos porque "para la recuperación económica es fundamental que la caída en el pozo sea lo menos profunda posible". El Gobierno de Aragón ha planteado que se apliquen ya en la Fase 2 de desescalada --la actual en Aragón-- algunas medidas de la Fase 3.

Se ha quejado de que las decisiones que ha tomado el Gobierno de España en cuanto a la movilidad entre provincias de una misma región no se deben a motivos sanitarios, sino a quien "ha presionado a todos los Gobiernos de todo signo cada vez que ha tenido oportunidad". Ha abogado por conseguir la movilidad interprovincial en Aragón "cuanto antes" para impulsar el turismo.

Ha señalado que el sector turístico ha reivindicado la prolongación de los ERTE más allá del estado de alarma para amoldarlos a la recuperación de la actividad económica y no concluirlos "de una manera abrupta", de ahí el "esfuerzo importante" realizado.

A la vez, el Ejecutivo regional ha tratado de dar "certidumbres" al sector, como las propuestas sobre el aprovechamiento de las superficies de los restaurantes, buscando siempre "la modalidad que pudiera resultar más favorable".

El Gobierno regional también ha reclamado acelerar la vuelta a la normalidad en el medio rural, "pensando, sobre todo, en lo que le iba a reportar en términos de beneficio a las empresas que tanto contribuyen a fijar población". Lambán planteaba la necesidad de confeccionar un plan nacional de rescate del turismo.

Ha dejado claro que "ahora estamos mal" aunque antes de la pandemia Aragón estaba por encima de la media autonómica en crecimiento y empleo, llamando la atención sobre "las consecuencias imprevisibles" de la COVID-19 sobre el empleo, lo que "nos va a obligar a hacer esfuerzos importantes", como el que --ha dicho-- está haciendo la Mesa por la Recuperación Sanitaria, Social y Económica.

"No temo que se esté auspiciando ningún cambio de régimen", ha aseverado Lambán, quien por otra parte ha asegurado que "no va a haber ningún tipo de supresión integral de la reforma laboral" y ha hecho notar que habla "con absoluta claridad" cuando discrepa de actuaciones concretas del Gobierno de España. "No soy rehén de nada", ha aclarado.

ICO

Lambán ha recordado que el Gobierno regional ha planteado que los créditos ICO se tramiten a través de las sociedades públicas autonómicas financieras por "agilidad" y que se están tomando medidas para dar liquidez a empresas y autónomos, poniendo en circulación estas sociedades 53 millones, a lo que se suman otros seis millones para el turismo.

Por otra parte, se ha creado un espacio virtual de comercialización para la industria agropecuaria y se está trabajando en el impulso de la I+D+i en automoción, la industria farmacéutica y la economía circular. Se eliminarán trabas burocráticas y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, está trabajando en un Presupuesto de base cero.

Ha indicado que la prioridad es la recuperación de los servicios públicos, a continuación la de la economía, lo que se está implementando "de la mano de los agentes sociales" y, en algo que espera que "sea un hito, de la mano de las fuerzas políticas". Por otra parte, ha estimado que "no sería una buena noticia" volver a la antigua soberanía productiva.

CONSENSO

Javier Lambán ha aseverado que "Aragón puede presumir, en este momento, de entender la práctica de la política de una manera totalmente distinta a como se practica en Madrid por parte de casi todos los actores políticos", criticando el rifi-rafe ocurrido este miércoles en el Congreso de los Diputados entre la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias.

"El panorama nacional se ha llenado de insultos y descalificaciones que están encenagando de una manera insoportable la política española, dando una imagen deplorable", ha expresado, reivindicando la política como "servicio público".

"ESTAMOS LLEGANDO TARDE"

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha alertado de que Aragón es la región donde más ha caído --porcentualmente-- el número de autónomos y ha aseverado que "estamos llegando tarde" y que "podía haberse hecho más" para apoyar a este colectivo, criticando que el Gobierno de Aragón "fía todo a lo que hagan otras Administraciones".

Ha criticado el "pacto con nocturnidad" para derogar la reforma laboral de 2012, que ha adquirido "tintes dramáticos" porque "rompe el diálogo social" y porque el Gobierno de España lo ha pactado con Bildu, lo que ha atribuido a la "falta de escrúpulos" del Ejecutivo de Sánchez y sus "ansias de poder".

Beamonte ha dicho que "estamos fracasando en la gestión y tenemos que dejar de improvisar", advirtiendo de que "la crisis está ahí, es indudable". Ha ofrecido los votos del PP para evitar "que se quiebre el Estado democrático" si tiene "alguna quiebra por algún lado de su Gobierno".

LEALTAD

El portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo ha abogado por "la necesaria colaboración y lealtad recíproca" entre el Gobierno, la oposición, los agentes sociales y los empresarios del sector turístico, recalcando que "miles de familias viven del turismo", en muchos casos con negocios humildes.

"El turismo de interior es nuestra joya de la corona", ha continuado Pérez Calvo, argumentando que es "lo mejor que podemos ofrecer" y que Aragón "no tiene que envidiar nada a nadie". Ha alertado contra posibles "agravios en el trato" por parte del Gobierno de España en beneficio de otras regiones.

BAJO CONTROL

El portavoz socialista, Vicente Guillén, ha dicho que "la situación empieza a estar bajo control", aunque "el virus estará mucho tiempo en Aragón y España", añadiendo que "nada le deben ni los españoles ni los aragoneses al PP".

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha asegurado que 50.000 españoles "se han quedado, definitivamente, atrás y otros están en riesgo de exclusión social y pobreza", animando a "dar paso a la Fase Libertad".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero ha urgido a proteger a pymes y autónomos y "poner en valor a las personas que se quieren quedar en su pueblo y su ciudad".

El parlamentario de Podemos, Nacho Escartín, ha resaltado el papel del turismo de proximidad por su valor añadido y estímulo del emprendimiento. "Tenemos gente con talento, sol, viento, patrimonio, historia, cultura, pueblos y ciudades preciosos", por lo que "tenemos una oportunidad".

En representación de CHA, Joaquín Palacín, ha defendido la recuperación de los servicios públicos y ha elogiado las posibilidades turísticas de la región, y el diputado de IU, Álvaro Sanz ha emplazado a "cambiar muchas cosas para evitar que la ciudadanía se quede en la estacada o se incremeten las brechas".