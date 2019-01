Lambán subraya que los PGE destinan a Aragón un 32% más que en el año anterior

Publicado 19/01/2019 14:11:18 CET

CALAMOCHA (TERUEL), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha señalado que, aunque como responsable político de la Comunidad todo lo que el Ejecutivo central invierte en la región le parece "insuficiente", los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 van a destinar a Aragón un 32 por ciento más que en el año anterior.

"Como responsable político todo lo que el Estado invierte en Aragón me parecerá por definición insuficiente, sin embargo, no entiendo las críticas que se están haciendo con los presupuestos de este año y sobre todo no las entiendo por parte de partidos políticos que han pasado por el gobierno con más pena que gloria", ha apuntado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad turolense de Calamocha.

De esta forma, ha aseverado que el PP ha tenido históricamente a la provincia de Teruel "abandonada", ya que no ha realizado en ella "ni una sola actuación, ni una sola inversión relevante". Ha sostenido que no entiende que el PP critique estas cuentas, ya que Aragón ha experimentado un incremento del 32 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.

"Somos la quinta Comunidad Autónoma que más ha aumentado en presupuestos, un aumento del 32 por ciento cuando la media española sido del 15 por ciento, y si hablamos de Teruel el incremento ha sido del 43,5 por ciento, que se dice pronto", ha aseverado.

El presidente de Aragón ha mencionado que la última vez que solicitaron trenes en España fue en el año 2007, "hace 11 años parte de esos trenes vinieron a Teruel y Teruel tuvo trenes nuevos, pero llegó el PP se llevó los trenes nuevos y trajo los desdichadamente famosos Tamagotchis".

Frente a esta situación, ha aclarado que el Gobierno socialista ha anunciado que en el mes de abril licitará, a través de Renfe, una partida de 43 trenes nuevos que constarán 270 millones de euros, "ocho de estos trenes vendrán a Teruel para modernizar la línea que el Partido Popular ha tenido durante todo su mandato literalmente abandonada".

"He oído algún responsable del Partido Popular hablar de la A-68, pues bien, la A-68 durante todo el mandato del Partido Popular no experimento ningún avance, este Gobierno de España nada más llegar aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para el tramo Fuentes de Ebro Valdealgorfa, que era algo que llevaba cinco años durmiendo en el sueño de los justos".

Ha agregado que a final de diciembre el Ministerio de Fomento puso en funcionamiento el contrato del estudio para que ese tramo de la carretera tenga "dentro de poco" un proyecto técnico y se pueda licitar. "Hay partida para esa carretera cuando el PP no dejo ni el estudio de impacto ambiental aprobado, me parece otro ejemplo de cinismo difícilmente superable".

Lambán ha señalado que los PGE "siempre serán mejorables" pero los de este año son "infinitamente mejores que los del Partido Popular". También ha asegurado que se va a realizar la elevación de aguas de Andorra, "algo que es absolutamente fundamental para la rehabilitación industrial de las cuencas mineras".