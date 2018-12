Larraga será candidato a las primarias del PAR a la Alcaldía tras un "trabajo reivindicativo"

Publicado 12/12/2018 14:20:03 CET

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Local del Partido Aragonés (PAR) en Zaragoza, Sergio Larraga, ha anunciado que se presentará a las elecciones primarias para intentar ser el candidato aragonesista a la Alcaldía de la ciudad tras un "trabajo reivindicativo" de tres años y medio fuera de la institución.

Larraga ha comentado que concurre al proceso de primarias del PAR a la Alcaldía porque en las elecciones de 2011 se perdió la representación de esta formación en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Se pasó de dos a cero", ha resumido para recordar que una de los dos concejales de la última legislatura en la que tuvieron representación fue Elena Allué, quien también ha anunciado este miércoles su candidatura a las primarias.

"El PAR tiene que volver al Ayuntamiento porque representa el sentir de la mayoría de los ciudadanos. Tenemos que estar porque somos un partido moderado y de centro. Damos un perfil que se adapta a la media de los zaragozanos a de a pie".

No obstante, ha reconocido que para que el PAR vuelva dos legislaturas después al Ayuntamiento de Zaragoza "hay que generar ilusión" y "sobre todo quitar crispación".

SUS AVALES

En declaraciones a Europa Press, Sergio Larraga ha subrayado que concurre a estas primarias con el aval de haber hecho un trabajo diario de más de años en la ciudad. "No es una candidatura espontánea, sino que ha sido diario y reivindicativo. He intervenido desde la zona de público en los plenos municipales, en carpas y mesas informativas. He cogido el pulso de la ciudad y ese uno de mis grandes avales".

El aspirante a candidato a la Alcaldía por el PAR ha lamentado que estos años de ausencia de su partido en el Consistorio la ciudad "ha estado parada" y se nota, especialmente en servicios que "están estancados", como la limpieza y las zonas verdes, el arbolado y el estado de las aceras. Además, ha lamentado que el actual equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "no tiene modelo de ciudad" con proyectos "paralizados" entre los que ha citado la prolongación de la avenida de Tenor Fleta y la reforma de la avenida Cataluña.

La seguridad con el apoyo expreso a la Policía Local, la limpieza, la iluminación son otros aspectos en los que ha abundado el aspirante a candidato de las primarias del PAR.

Para Sergio Larraga, las primarias son un "buen ejercicio de democracia" y, en esta ocasión competirá con la actual diputada el PAR en las Cortes de Aragón, Elena Allué, y el ganador se decidirá en un votación prevista para el próximo martes, 18 de diciembre.