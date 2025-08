Lasobras (CHA) alerta del "colapso" educativo y sanitario en Caspe y su comarca

CASPE (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha alertado este lunes del "grave deterioro" y el "colapso" de los servicios públicos esenciales en Caspe y su comarca, tanto en educación como en sanidad, debido al "abandono institucional" y la "falta de planificación del Gobierno de Aragón".

"El IES Mar de Aragón está al borde del colapso. Ha crecido más de un 30% en apenas dos años, pasando de 660 a más de 800 estudiantes, y lo único que ha hecho el Gobierno es mirar hacia otro lado. No hay recursos, no hay espacio y no hay personal suficiente para atender a la comunidad educativa", ha lamentado Lasobras.

CHA ha afirmado que las reformas iniciadas en la antigua residencia 'Florencio Repollés' no estarán finalizadas para el comienzo del curso escolar en septiembre, "lo que obligará nuevamente a recurrir a ubicaciones provisionales y a impartir clases en condiciones precarias, en plena actividad de las obras".

"Estamos hartos de parches y promesas. Se parchea el espacio, se improvisa el personal y se retrasa una decisión que es ya inaplazable: construir un segundo instituto en Caspe. No se puede seguir esperando mientras el alumnado y el profesorado trabajan en condiciones cada vez más indignas", ha reclamado la secretaria general de CHA.

La situación se agrava por el alto porcentaje de alumnado que desconoce el idioma, así como por la precariedad de los ciclos de Formación Profesional, "que quieren crecer, pero carecen de infraestructuras dignas y de recursos humanos mínimos", ha añadido Lasobras.

A este "colapso" educativo se suma ahora una situación sanitaria igualmente alarmante. De las 7 plazas de personal médico asignados al Centro de Salud de Caspe, actualmente solo hay uno en activo.

DEMORAS INASUMIBLES

"El resto de plazas están vacantes o sin cubrir por sustituciones, lo que está dejando a miles de vecinos y vecinas sin atención primaria digna, con demoras inasumibles y un colapso permanente en las urgencias. Es una situación absolutamente intolerable", ha concluido Isabel Lasobras.

Finalmente, CHA ha exigido al Gobierno de Aragón "medidas urgentes, inversiones reales y una planificación seria para garantizar unos servicios públicos de calidad en Caspe" y ha anunciado que llevará esta reivindicación a las Cortes de Aragón mediante sendas iniciativas parlamentarias.