Leandro Catalán (FASAMET) recuerda que Atención Primaria en Aragón sigue lejos del 25% del gasto sanitario que reclaman

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los Sindicatos Médicos de Atención Primaria, Leandro Catalán, ha reclamado en la clausura del 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria que esta disciplina sanitaria represente el 25% del gasto sanitario en Aragón, un objetivo que según ha lamentado todavía queda muy lejos por cuanto, según el último presupuesto de la Comunidad, supone únicamente el 13%, por lo que no se cumple el compromiso manifestado por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

En el acto de clausura, el presidente de esta edición, Agustín Galve, ha presentado las conclusiones, que han repasado los principales temas científicos tratados a lo largo de estas tres jornadas y han reiterado la reclamación de mejorar las condiciones laborales, como clave imprescindible para "evitar la fuga de médicos de familia a otros lugares".

Sobre el dato de que se destina a la Atención Primaria el 13% del gasto, Leandro Catalán ha señalado que es el porcentaje que aparece en el último presupuesto aprobado, el de 2023. En él todavía no se diferencia este nivel asistencial del gasto hospitalario, por lo que ha mostrado su deseo "de que en 2026 tengamos un nuevo presupuesto, se desarrolle la Gerencia Única de Atención Primaria y se corrija la asignación y reparto del presupuesto que se le destina".

El director general de Asistencia Sanitaria y Planificación del Gobierno de Aragón, Ramón Boria, ha estado presente en el acto de clausura y ha escuchado por boca de Catalán la reclamación de cuestiones como la de "mejorar la utilidad de las interconsultas, sin sobrecargar la actividad de los médicos de Primaria" y que las nuevas herramientas tecnológicas "sirvan de apoyo en el trabajo de los médicos de Atención Primaria, especialmente para reducir tareas de gestión, y no como está pasando con el programa de control de bajas laborales o en la renovación de tratamientos".

Igualmente, el presidente de los Sindicatos Médicos ha reclamado "que se aborde ya la modificación del mapa sanitario con una redistribución de los puestos de trabajo y planificando nuevas zonas básicas de salud en aquellas zonas que presentan crecimientos de población, como es el caso de Valdespartera, Rosales del Canal, Arcosur o Parque Venecia, entre otros".

Las conclusiones del 38º Congreso también han incidido en reclamar al Gobierno de Aragón "el cumplimiento de los acuerdos firmados los años 2023 y 2025 para mejorar la Atención Primaria, la recuperación total de la carrera profesional congelada desde 2010, un complemento especial para cubrir puestos de difícil cobertura y un complemento autonómico que compense los recortes de las pagas extras realizadas en 2010 y que el Gobierno nacional no ha querido recuperar en estos 14 años".

El documento subraya que "Aragón tiene que ofrecer condiciones laborales y retributivas similares a las de otras Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea que eviten la fuga de médicos de familia a otros lugares".

También ha reivindicado reconocer el valor de la Atención Primaria, "porque la salud no se construye solo en los hospitales, sino en la comunidad, en la prevención, en la educación, en la empatía y en la continuidad de la atención que presta la Primaria, como eje vertebrador del sistema sanitario y que garantiza una atención de calidad, accesible, humana y sostenible".

Los puntos de las conclusiones sobre las ponencias científicas han recalcado este papel de la Atención Primaria y han subrayado su importancia para prevenir, intervenir de manera precoz y coordinar ante enfermedades como las crisis agudas de migraña, los factores de riesgo cardiovascular o la Enfermedad Renal Crónica.

Igualmente, se ha incidido en la importancia de extender la vacunación frente a las infecciones respiratorias, especialmente entre mayores de 65 años, "ya que estos procesos están provocando muertes evitables y un gasto de 380 millones de euros en hospitalizaciones, mientras que las vacunas han demostrado ser eficaces en prevenir tanto la incidencia de la infección como sus complicaciones asociadas".

Finalmente, las conclusiones han destacado el futuro de la Inteligencia Artificial frente a trabas burocráticas como las señaladas por Leandro Catalán, "que facilitará un mejor diagnóstico y tratamiento y sobre todo puede facilitar la atención a los pacientes en tiempo y forma".

Así, el 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria ha reivindicado "conocerla mejor para perderle el miedo y usarla para poder progresar profesional y personalmente".

"FUERZA Y CAPACIDAD DE LIDERAZGO"

En el cierre del congreso, el presidente de esta edición, Agustín Galve, ha destacado la calidad del programa "con ponencias que nos han hecho pensar, talleres que nos han hecho aprender y mesas que nos han hecho debatir" y que en especial han servido "como reafirmación de que la Atención Primaria sigue siendo el eje del sistema sanitario".

Galve ha señalado que el encuentro ha permitido "hablar de los nuevos retos tecnológicos, como la digitalización; los retos sociales, con desigualdades que se agrandan; y retos demográficos", así como demostrar "la fuerza y capacidad de liderazgo que tenemos los profesionales de la Atención Primaria".

El 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria, organizado por los sindicatos médicos FASAMET y CESM Aragón, se ha desarrollado en Zaragoza desde el pasado jueves y hasta hoy, con la participación de 300 médicos. Es una de las citas más veteranas e importantes del sector en toda España.

La cita congresual ha brindado seis conclusiones que pasan en primer lugar por la mejora de las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno de Aragón. Los profesionales de la Atención Primaria incluyen entre sus demandas la recuperación total de la carrera profesional, congelada desde 2010 y piden un complemento especial para cubrir puestos de difícil cobertura y un complemento autonómico que compense los recortes de las pagas extras realizadas en 2010 y no recuperadas desde 2014.

Por otro lado, apuntan que el control de la crisis aguda de migraña es clave para evitar su cronificación. Por ello, apuestan por intervenir de manera precoz, con los primeros síntomas, sin esperar a que el dolor se instaure.

Otra cuestión importante que se ha abordado estos días es la de la inmunización y la necesidad de extenderla entre los mayores de 65 años frente a las infecciones respiratorias. Resulta "prioritaria" subrayan porque estos procesos "están provocando muertes evitables y un gasto de 380 millones de euros en hospitalizaciones".

La Inteligencia Artificial (IA), tratada en esa jornada de clausura, no solo facilitará un mejor diagnóstico y tratamiento, sino que sobre todo puede facilitar la atención a los pacientes en tiempo y forma. Conocerla mejor es la receta para perderle el miedo y usarla es el camino para poder progresar profesional y personalmente.

Respecto a la preparación para la cirugía, ésta resulta una prioridad para todos por lo que es importante que pacientes, familias y profesionales trabajen juntos de cara a una intervención quirúrgica porque muchas de las complicaciones pueden prevenirse mejorando las condiciones del paciente antes de la cirugía.

En sexto lugar, para la prevención de los factores de riesgo cardiovascular en 2025, los profesionales defienden objetivos más estrictos de colesterol LDL, priorizando reducciones intensivas con estatinas y combinaciones precoces e incorporando nuevos tratamientos. La obesidad, diabetes, dislipemias, hábito tabáquico e hipertensión arterial son clásicos factores de riesgo cardiovascular modificables mediante cambios en los estilos de vida ayudados por tratamientos específicos, que producen un claro impacto cardio-metabólico-renal. Y por último, recomiendan los hábitos saludables para cuidar los riñones y por ello trabajan en la estrategia de la Enfermedad Renal Crónica en Aragón.